  1. В Украине

В Киевской области пьяный зять избил и изнасиловал тещу

23:30, 17 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
22-летнему мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании 54-летней тещи, с которой он проживал в одном доме.
В Киевской области пьяный зять избил и изнасиловал тещу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Бучанском районе Киевской области правоохранители сообщили о подозрении 22-летнему мужчине в изнасиловании своей 54-летней тещи.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, инцидент произошел 10 мая в одном из населённых пунктов района. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическое насилие к женщине, с которой проживал в одном доме, после чего совершил по отношению к ней действия интимного характера вопреки ее воле.

В прокуратуре отметили, что речь идет о преступлении против половой свободы и неприкосновенности человека.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. По ходатайству прокуратуры суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура нападение насилие Киевская область побои

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Прокурорам и оперативникам хотят запретить быть свидетелями в собственных производствах

Новый проект предлагает запретить прокурорам, следователям, дознавателям и оперативным работникам быть свидетелями в уголовных производствах, в которых они выполняли функции стороны обвинения.

Верховный Суд объяснил, почему нельзя увольнять «карантинных» госслужащих без предложения вакансий

Верховный Суд в деле разъяснил, обязано ли государство трудоустраивать госслужащих, работавших по срочным карантинным контрактам, при сокращении штата.

Заочная отмена инвалидности по запросу ГБР и СБУ: что решают суды после ликвидации МСЭК

Суды начали формировать практику, согласно которой органы могут пересматривать установленную инвалидность без личного осмотра человека, если для этого есть надлежащие процессуальные основания и достаточные медицинские материалы.

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Суды получат новые инструменты для возвращения ребенка, незаконно вывезенного одним из родителей

Самовольное изменение места жительства ребенка одним из родителей признается противоправным действием

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]