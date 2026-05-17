В Киевской области пьяный зять избил и изнасиловал тещу

В Бучанском районе Киевской области правоохранители сообщили о подозрении 22-летнему мужчине в изнасиловании своей 54-летней тещи.

По данным следствия, инцидент произошел 10 мая в одном из населённых пунктов района. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическое насилие к женщине, с которой проживал в одном доме, после чего совершил по отношению к ней действия интимного характера вопреки ее воле.

В прокуратуре отметили, что речь идет о преступлении против половой свободы и неприкосновенности человека.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. По ходатайству прокуратуры суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

