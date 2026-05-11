ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Вопрос использования семейно-правовых механизмов в спорах, связанных с мобилизацией и воинской обязанностью, в последнее время стал одним из наиболее дискуссионных в судебной практике. «Судебно-юридическая газета» ранее уже анализировала судебную практику относительно отсрочки от мобилизации из-за опекунства и самостоятельного воспитания детей.

В постановлении по делу № 725/9013/25 от 06 мая 2026 года Верховный Суд в составе КГС рассмотрел вопрос права ТЦК на апелляционное обжалование решений по семейным спорам, а также пределы допустимого использования частноправового инструментария для получения отсрочки от призыва.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с иском о расторжении брака и определении места проживания малолетней дочери вместе с ним на его самостоятельном воспитании и содержании.

Он указывал, что брак между сторонами фактически прекратился из-за конфликтов и утраты взаимопонимания. Также истец ссылался на то, что ребёнок длительное время проживает вместе с ним, а он самостоятельно осуществляет его содержание и воспитание.

Между сторонами был заключён нотариально удостоверенный договор об определении места проживания ребёнка и участии родителей в его воспитании. Ответчица в суде первой инстанции иск признала полностью.

Суд первой инстанции расторг брак и оставил ребёнка проживать вместе с отцом на его самостоятельном воспитании и содержании.

После этого апелляционную жалобу подал ТЦК как лицо, не принимавшее участия в деле. Апелляционный суд пришёл к выводу, что спор фактически направлен на создание оснований для отсрочки от призыва или освобождения от военной службы, а потому затрагивает интересы государства. Суд отменил решение в части оставления ребёнка на самостоятельном воспитании отца и отказал в удовлетворении этого требования.

Истец подал кассационную жалобу, в которой настаивал, что ТЦК не является участником семейных правоотношений и не имеет права вмешиваться в такой спор либо обжаловать решение суда.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что право на апелляционное обжалование решения суда первой инстанции гарантировано лицам, не принимавшим участия в деле, если суд решил вопрос об их правах, свободах, интересах и (или) обязанностях.

Суд отметил, что лица, не принимавшие участия в деле, имеют право обжаловать в апелляционном порядке те судебные решения, которые непосредственно устанавливают, изменяют, ограничивают или прекращают права либо обязанности этих лиц.

По смыслу статьи 352 ГПК Украины право апелляционного обжалования решения суда первой инстанции лицом, не принимавшим участия в деле, основывается не на гипотетической заинтересованности, а на правовой заинтересованности, обусловленной содержанием норм материального права.

Суд подчеркнул, что ТЦК не является участником семейных отношений. В то же время территориальные центры комплектования и социальной поддержки обеспечивают исполнение воинской обязанности гражданами Украины.

Верховный Суд акцентировал внимание на том, что частноправовой инструментарий (в частности, иск об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания ребёнка без привлечения соответствующего представителя государства) не должен использоваться участниками гражданского оборота для неисполнения публичных обязанностей или создания преюдициального судебного решения для публичных отношений.

В случае использования частноправового инструментария не для защиты гражданских прав и интересов, а для неисполнения публичных обязанностей или создания преюдициального судебного решения для публичных отношений, судебное решение касается прав, интересов и (или) обязанностей государства (в частности, воинской части).

ВС указал, что иск военнослужащего об определении места проживания ребёнка, поданный с целью искусственного создания оснований для освобождения от военной службы во время особого периода, является злоупотреблением правом и использованием частноправового инструментария вопреки его назначению. Судебные решения должны соответствовать принципам справедливости и не могут использоваться для уклонения от исполнения установленных законом обязанностей.

В части доводов кассационной жалобы истца о том, что он не состоял на учёте ТЦК, а потому последний не имеет права предоставлять или отказывать ему в реализации права на отсрочку от призыва на военную службу, коллегия судей отметила следующее.

ВС обратил внимание, что с учётом структуры Вооружённых Сил Украины и пребывания истца на воинском учёте именно соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки наделён полномочиями по обеспечению исполнения им воинской обязанности. Суд также подчеркнул, что ТЦК обжаловал решение только в части оставления ребёнка на самостоятельном воспитании и содержании отца-военнообязанного, поскольку такое обстоятельство может предоставлять право на освобождение от военной службы.

Решая вопрос об определении места проживания ребёнка, суды должны учитывать объективные и имеющиеся в деле доказательства, в частности обследование условий проживания, характеристики психоэмоционального состояния ребёнка, поведения родителей по отношению к ребёнку и выводы органа опеки и попечительства.

Суд напомнил, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины.

Верховный Суд обратил внимание, что отдельное проживание родителей, определение места проживания ребёнка с отцом не могут расцениваться как самостоятельное воспитание отцом ребёнка.

Договор, заключённый между сторонами, не подтверждает осуществление самостоятельного воспитания и содержания заявителем, а лишь подтверждает соблюдение им этих обязанностей в соответствии с законом, поскольку данным договором определены права и обязанности обеих сторон.

ВС согласился с выводом апелляционного суда о том, что иск о самостоятельном воспитании ребёнка, поданный военнообязанным во время военного положения, может влиять на вопросы отсрочки или освобождения от военной службы, а потому касается интересов государства. При таких обстоятельствах ТЦК имеет право на апелляционное обжалование такого решения.

Суд также отметил, что истец по данному делу пытался применить способы защиты семейных прав, интересов ребёнка с целью освобождения от исполнения воинской обязанности.

Таким образом, Верховный Суд решил оставить без изменений постановление апелляционного суда, которым было отказано в удовлетворении требования об оставлении ребёнка на самостоятельном воспитании и содержании отца.

Суд сформировал правовую позицию, согласно которой ТЦК имеет право обжаловать судебные решения по семейным спорам, если такие решения могут влиять на вопросы исполнения воинской обязанности и создавать основания для отсрочки либо освобождения от военной службы.

