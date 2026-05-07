Споры с ТЦК онлайн: можно ли обжаловать действия дистанционно в 2026 году

Обжаловать действия ТЦК дистанционно возможно, однако электронное обращение в суд требует соблюдения процессуальных правил.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После начала полномасштабной войны значительное количество граждан находится за пределами Украины, меняет место проживания, проходит службу или фактически не имеет возможности лично обратиться в суд. В таких условиях дистанционное судопроизводство перестало быть исключением и стало одним из ключевых механизмов реализации права на судебную защиту.

В спорах с ТЦК этот вопрос имеет особую актуальность, поскольку речь идет об обжаловании решений и действий субъектов властных полномочий, которые непосредственно влияют на права, свободы и обязанности лица во время мобилизации и воинского учета.

Законодательное регулирование

Как показывает практика, значительная часть споров с ТЦК возникает после подачи лицом заявлений или жалоб непосредственно в ТЦК в письменной или электронной форме в соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан» и Законом Украины «Об административной процедуре».

В случае непредоставления ответа или непринятия решения бездействие ТЦК становится основанием для обращения в административный суд.

Действующее законодательство Украины позволяет дистанционное обращение в суд в спорах с ТЦК.

Такие споры относятся к административной юрисдикции в соответствии со статьей 19 Кодекса административного судопроизводства Украины, поскольку ТЦК осуществляют властные управленческие функции.

Общее право лица на судебную защиту гарантируется статьей 55 Конституции Украины. В то же время механизм электронного судопроизводства предусмотрен статьями 18, 44 и 195 КАС Украины, а также Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Часть седьмая статьи 44 КАС Украины прямо устанавливает возможность подачи процессуальных документов в электронной форме через Единую судебную информационно-коммуникационную систему. Фактически это означает, что иск к ТЦК может быть подан дистанционно через подсистему «Электронный суд» с использованием квалифицированной электронной подписи.

В таком же порядке лицо может подавать ходатайства, заявления, апелляционные и кассационные жалобы, получать процессуальные документы и участвовать в рассмотрении дела.

Отдельное значение имеет статья 195 КАС Украины, которая позволяет участие в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда. Особенно актуально это для лиц, находящихся за границей, проходящих военную службу или проживающих в другом регионе.

На практике дистанционно обжалуются как постановления об административных правонарушениях, так и отдельные действия или бездействие ТЦК.

Чаще всего предметом спора становятся постановления по статьям 210 и 210-1 КУоАП, решения относительно воинского учета, отказы в предоставлении отсрочки, действия, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии, а также вопросы вручения повесток и внесения данных в реестры.

Важное значение в спорах с ТЦК имеют сроки обращения в суд. Общий срок обращения в административный суд по статье 122 КАС Украины составляет шесть месяцев, однако для обжалования постановлений об административных правонарушениях действует специальный десятидневный срок, предусмотренный частью второй статьи 286 КАС Украины.

Практика Верховного Суда

Верховный Суд в своей практике неоднократно высказывался относительно электронного судопроизводства и дистанционного доступа к правосудию.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», в деле № 944/6062/23 ВС указал, что процессуальные документы в электронной форме должны подаваться именно через ЕСИТС. Само по себе направление документов на электронную почту суда не считается надлежащим способом обращения в суд даже при наличии электронной подписи. Верховный Суд фактически подчеркнул, что электронная форма судопроизводства является полноценной процессуальной формой, однако требует соблюдения специальной процедуры.

В постановлении № 944/6062/23 Верховный Суд высказался относительно электронных доверенностей, сформированных в «Электронном суде». Электронное поручение, которое возможно предоставить с помощью подсистемы «Электронный суд», выдается при наличии у соответствующего лица-доверителя и его представителя личных электронных кабинетов в подсистеме «Электронный суд», что предполагает наличие у таких лиц электронной цифровой подписи.

То есть Верховный Суд указывает, что дистанционный формат доступа к правосудию является полноценным способом судебной защиты, однако требует строгого соблюдения установленной законом процедуры.

В деле 380/2838/24 КАС ВС рассматривался непосредственно спор с ТЦК. Суд рассматривал вопрос возможности судебного обжалования повестки и фактически очертил пределы судебного контроля относительно действий ТЦК. Суд отметил, что сама повестка не является решением субъекта властных полномочий в понимании КАС Украины, а потому не каждое действие ТЦК может быть отдельным предметом административного иска. Верховный Суд обратил внимание, что не все действия ТЦК могут быть самостоятельным предметом административного обжалования.

Проблемные аспекты

Несмотря на формальную доступность дистанционной защиты прав, механизм электронного судопроизводства в спорах с ТЦК остается сложным в практическом применении.

Одной из главных проблем является вопрос надлежащего вручения документов. Законодательство до сих пор не содержит четкого механизма электронного уведомления лица именно в сфере мобилизационных процедур. Из-за этого в судебной практике возникают споры относительно юридического значения телефонных сообщений, сообщений в мессенджерах или данных внутренних реестров.

На практике сложность представляет и сама процедура дистанционного обращения в суд. Для подачи иска необходимо иметь квалифицированную электронную подпись, правильно оформить процессуальные документы и соблюсти сроки обращения в суд.

Можно подытожить, что украинское законодательство позволяет обжаловать действия ТЦК дистанционно путем использования механизмов электронного судопроизводства. Лицо может подать административный иск через ЕСИТС, участвовать в заседаниях в режиме видеоконференции и получать процессуальные документы без личного присутствия в суде.

В то же время эффективность такой защиты в значительной степени зависит от соблюдения процессуальных требований и правильной реализации электронных механизмов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.