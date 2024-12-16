КАС ВС высказался по поводу невозможности судебного обжалования повестки на прибытие в ТЦК

Повестка не может быть обжалована в любом суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения о необходимости выполнить военную обязанность в соответствии с законом — КАС ВС.

Как ранее писала«Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда подчеркнул, что повестка не может быть обжалована в суд, потому что этот документ является лишь средством уведомления о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.

При этом обязанность военнообязанного лица явиться по вызову в соответствующий ТЦК установлена ​​не повесткой, а законом №2232-XII. Об этом Верховный Суд указал в постановлении от 23 октября 2024 года по делу №380/2838/24.

Так, КАС ВС отметил, что предписаниями ч. 7 ст. 1 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» (далее - Закон №2232-XII) предусмотрено, что исполнение воинской обязанности гражданами Украины обеспечивают государственные органы, органы местного самоуправления, образованные в соответствии с законами Украины военные формирования, предприятия, учреждения и организации независимо от подчинения и форм собственности в пределах их полномочий, предусмотренных законом, и районные (объединенные районные), городские (районные в городах, объединенные городские) ТЦК и СП.

Предписаниями ч. 3 ст. 22 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определено, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей), или в сроки, определенные командирами воинских частей (военнообязанные, резервисты СБУ – по вызову руководителей органов, в которых они состоят на военном учете, военнообязанные, резервисты СВР Украины - по вызову руководителей соответствующих подразделений СВР Украины, военнообязанные Оперативно-спасательной службы гражданской защиты - по вызову руководителей соответствующих органов управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты ).

КАС ВС обратил внимание, что обстоятельства несогласия военнообязанного с действиями ТЦК по вручению ему повестки, а также несогласие с соответствующими последствиями, связанными с его отказом от получения повестки, не могут быть предметом рассмотрения и оценки в порядке административного судопроизводства.

Сами же действия ответчика по изготовлению и вручения истцу повестки, составленной во исполнение законодательства по воинской обязанности, не свидетельствуют о факте нарушения субъектом властных полномочий прав, свобод или интересов истца. При этом доводы о нарушении ответчиком процедуры вручения повестки и преждевременного/необоснованного обвинения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 УК Украины, могут быть предметом проверки судом в рамках соответствующего уголовного производства.

Таким образом, изготовление повестки на прибытие в ТЦК и СП, которую истец считает сфальсифицированной, не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании КАС Украины. Повестка не может быть обжалована в любом суде, так как этот документ является лишь средством уведомления о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.

При этом обязанность военнообязанного лица явиться по вызову в соответствующий ТЦК и СП установлена ​​не повесткой, а Законом №2232-XII.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что апелляционный административный суд удовлетворил иск мужчины об отмене штрафа 25,5 тысяч грн от ТЦК, ведь ТЦК не опроверг надлежащими доказательствами тот факт, что мужчина предъявил военно-учетный документ в Резерв+.

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