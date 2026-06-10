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В Одесской области мужчина выбросил котенка с шестого этажа из-за того, что он его раздражал

07:00, 10 июня 2026
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47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил котенка с шестого этажа многоэтажки — от полученных травм животное погибло, полиция открыла уголовное дело.
В Одесской области мужчина выбросил котенка с шестого этажа из-за того, что он его раздражал
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В Одесском районе мужчина выбросил котенка с шестого этажа многоэтажки из-за того, что животное якобы вредило дома и раздражало его. В результате падения котенок погиб на месте. Об этом сообщили в полиции.

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Правоохранители обнаружили в социальных сетях видео с погибшим животным возле жилого дома и выехали на место происшествия. В ходе проверки установили, что котенка выбросил 47-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина объяснил, что животное раздражало его.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет или лишения свободы сроком от двух до трех лет.

«Судебно-юридическая газета» ранее отдельно обращала внимание на наказание за жестокое обращение с животными.

Кроме того, мы обращали внимание на то, что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным.

Также мы сообщали, когда у владельцев могут конфисковать домашнего питомца.

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полиция животные

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