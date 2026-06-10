Мать одолжила дочери 30 тысяч евро на квартиру и пыталась взыскать часть долга с зятя: что решила апелляция

Суд подчеркнул: сам факт брака не создает обязанности отвечать по займу одного из супругов.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции по спору о взыскании 30 000 евро по договору займа, предоставленных матерью своей дочери для приобретения жилья.

Суд подтвердил обязанность заемщицы вернуть 15 000 евро, однако отказал во взыскании аналогичной суммы с ее бывшего мужа, поскольку истец не доказал ни его участия в сделке, ни использования средств в интересах семьи. Апелляционный суд согласился с этими выводами и оставил решение без изменений.

Обстоятельства дела

В мае 2024 года истец обратилась в суд с требованием взыскать 30 000 евро, ссылаясь на договор займа от 18 июля 2018 года. Средства были переданы ее дочери, которая находилась в браке, для приобретения квартиры, в которой планировалось проживание семьи.

Заемщица собственноручно подтвердила получение средств распиской и обязалась вернуть их по требованию заимодавца. В дальнейшем квартира была приобретена в период брака и признана судом объектом общей совместной собственности супругов.

Истец настаивала, что заем был использован в интересах семьи, а потому обязательства должны быть возложены не только на дочь, но и на ее мужа как соответчика.

Решение суда первой инстанции

Каменец-Подольский горрайонный суд установил факт заключения договора займа и непогашения долга. В связи с этим суд взыскал 15 000 евро с заемщицы.

В удовлетворении требований к ее бывшему мужу суд отказал, придя к выводу об отсутствии правовых оснований для возложения на него ответственности по этому обязательству.

Доводы апелляционной жалобы

В апелляционной жалобе истец утверждала, что средства были предоставлены для нужд семьи, а приобретенная квартира является совместным имуществом супругов. По ее мнению, это свидетельствует о возникновении у ответчика-мужа обязанности отвечать по долгу наравне с заемщицей.

Также указывалось, что суд первой инстанции не учел связь между займом и последующим приобретением имущества в браке.

Оценка апелляционного суда

Коллегия судей исходила из того, что для возложения ответственности на второго из супругов необходимо доказать совокупность юридически значимых обстоятельств: заключение сделки в интересах семьи, использование полученных средств в таких интересах, а также участие или согласие второго супруга.

Апелляционный суд установил, что договор займа заключен исключительно между истицей и дочерью. Муж заемщицы договор не подписывал и письменного согласия на его заключение не предоставлял.

Суд также отметил, что сам факт брака и последующее приобретение квартиры не подтверждают, что именно заемные средства были использованы для покупки недвижимости или что сделка была направлена исключительно на удовлетворение семейных нужд.

Соответственно, истец не доказала наличие оснований для солидарной ответственности второго супруга.

Суд применил нормы Гражданского и Семейного кодексов Украины, включая положения об исполнении обязательств, договоре займа и режиме общей совместной собственности супругов.

Апелляционная инстанция подтвердила, что сам по себе брак не создает автоматической долговой ответственности второго супруга по обязательствам одного из них.

Ключевым является доказательство того, что договор заключен именно в интересах семьи и что другой супруг согласился на его заключение либо фактически участвовал в реализации такого обязательства.

Поскольку таких доказательств в материалах дела не установлено, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Вывод суда

Хмельницкий апелляционный суд пришел к выводу, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, принято с правильным применением норм материального и процессуального права.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Каменец-Подольского горрайонного суда — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в установленный законом срок.

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