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На Одещині нетверезий чоловік викинув кошеня з шостого поверху через те, що воно його дратувало

07:00, 10 червня 2026
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47-річний чоловік, перебуваючи напідпитку, викинув кошеня з шостого поверху багатоповерхівки — від отриманих травм тварина загинула, поліція відкрила кримінальне провадження.
На Одещині нетверезий чоловік викинув кошеня з шостого поверху через те, що воно його дратувало
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В Одеському районі чоловік викинув кошеня з шостого поверху багатоповерхівки через те, що тварина нібито шкодила вдома та дратувала його. Внаслідок падіння кошеня загинуло на місці. Про це повідомили у поліції.

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Правоохоронці виявили у соціальних мережах відео із загиблою твариною біля житлового будинку та виїхали на місце події. Під час перевірки встановили, що кошеня викинув 47-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.  Чоловік пояснив, що тварина дратувала його.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

«Судово-юридична газета» раніше окремо звертала увагу на покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Крім цього, писали, що робити, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною.

Також ми повідомляли, коли у власників можуть конфіскувати домашнього улюбленця. 

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поліція тварини

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