Як карають за жорстоке поводження з тваринами в Україні: штрафи, арешт і конфіскація

В Україні за жорстоке поводження з тваринами передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жорстоке поводження з тваринами в Україні є не лише проявом жорстокості, а й порушенням закону. За побиття, знущання, неналежне утримання чи інші дії, які завдають тваринам болю та страждань, може наставати адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Тому важливо знати, які саме дії вважаються правопорушенням і яке покарання загрожує винним.

Згідно із Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», до таких дій належать умисне заподіяння тваринам — зокрема й безпритульним — болю, страждань, травм, каліцтва або смерті. Також порушенням вважається неналежне утримання, жорстоке поводження чи недотримання правил транспортування тварин.

Зокрема, до жорстокого поводження відноситься:

- побиття, травмування, отруєння, каліцтво та вбивство тварин;

- залишення тварин без нагляду в автомобілі за температури повітря понад +20 °C або нижче +5 °C;

- залишення тварини прив’язаною, коли вона позбавлена можливості сховатися, за температури повітря понад +20 °C або нижче 0 °C;

- дресирування тварин у спосіб, що завдає шкоди їхньому здоров’ю чи загальному стану;

- прив’язування тварин до транспортних засобів із примушенням до бігу;

- нацьковування тварин одна на одну з хуліганських чи корисливих мотивів тощо.

У Міністерстві юстиії зазначають, що повний перелік заборонених дій визначено Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження». В залежності від характеру та наслідків порушення передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність настає за знущання з тварин, яке спричинило фізичний біль або страждання, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, а також за залишення тварин напризволяще або порушення правил їх утримання і транспортування.

Передбачені такі санкції:

- за перше порушення щодо однієї тварини — штраф від 3 400 до 5 100 грн;

- за повторне порушення, дії щодо кількох тварин або вчинені групою осіб — штраф від 5 100 до 8 500 грн або адміністративний арешт до 15 діб.

Якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я, суд може ухвалити рішення про конфіскацію тварини.

Кримінальна відповідальність настає у разі жорстокого поводження з хребетними тваринами (зокрема котами, собаками, сільськогосподарськими тваринами, птахами тощо), якщо такі дії:

- призвели до каліцтва або загибелі тварини;

- полягали в нацьковуванні тварин одна на одну;

- були вчинені з хуліганських чи корисливих мотивів;

- містили заклики або пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

Покарання передбачає:

- обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини;

- найсуворіше покарання — за створення, збут або поширення продукції, що пропагує жорстокість до тварин (зокрема відео зі знущанням), — від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною, насамперед варто негайно повідомити про це поліцію. За можливості можна спробувати зупинити порушника, однак лише у випадку, якщо це не становить загрози для вашої безпеки, а також надати допомогу тварині.

Важливо зафіксувати факт правопорушення — зробити фото або відео, записати контакти свідків і точну адресу місця події. Крім того, можна звернутися до зоозахисних організацій чи волонтерів, які допоможуть врятувати тварину та сприятимуть подальшому реагуванню на випадок жорстокого поводження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.