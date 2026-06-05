Захист активів, компенсації та інвестиції: ключові правові інструменти захисту бізнесу під час війни

Як компаніям документувати воєнні ризики, відшкодовувати збитки та зберігати інвестиційну привабливість в умовах війни.

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В Україні бізнес продовжує працювати в умовах повномасштабної війни, стикаючись із браком фінансування, безпековими ризиками, регуляторною невизначеністю, тиском контролюючих і правоохоронних органів, а також тривалими судовими процесами. У Національній асоціації адвокатів проаналізували правові інструменти, які можуть допомогти підприємствам зберігати активи, захищати інвестиції, документувати ризики та відшкодовувати збитки, завдані війною.

Ризики для інвесторів

Серед ключових викликів для бізнесу залишаються відшкодування збитків, добровільне страхування воєнних ризиків, збереження інвестиційної активності на постраждалих територіях, захист прав власників та інвесторів, прозорість роботи контролюючих органів, а також ефективність судової системи.

Окрему увагу приділили інвестиційному клімату. За оцінками правників, іноземних інвесторів стримують не лише воєнні ризики, а й валютні обмеження, питання репатріації капіталу, механізми страхування та компенсації збитків, доступ до земельних ресурсів, інвестиційний контроль, корпоративне управління та передбачуваність державного регулювання. Водночас Україна зберігає значний інвестиційний потенціал, однак для залучення капіталу необхідне зміцнення довіри до правової системи та державних інституцій.

Як бізнесу захистити свої активи

Одним із важливих інструментів захисту бізнесу є належне документування обставин ще до виникнення спорів. Зокрема, підприємствам рекомендують фіксувати зміни умов виконання контрактів, підтверджувати форс-мажорні обставини, отримувати цінові довідки та інші документи, які можуть бути використані для захисту інтересів у майбутньому.

Також акцентується увага на необхідності завчасно формувати доказову базу у сфері державних закупівель та оборонних контрактів. Це дозволяє мінімізувати ризики під час перевірок або судових спорів.

Відшкодування збитків, завданих війною

Юристи звертають увагу, що багато компаній не звертаються по захист через складність процедур або відсутність розуміння механізмів компенсації. Водночас в Україні поступово формується судова практика щодо стягнення збитків, а серед можливих напрямів захисту розглядаються позови не лише до держави-агресора, а й до осіб, щодо яких запроваджено санкції.

Крім прямих збитків та упущеної вигоди, бізнесу рекомендують враховувати втрату вартості корпоративних прав, яка може виникати через руйнування або зупинку діяльності підприємств.

Окремим викликом для підприємців залишаються строки судового розгляду. За даними, наведеними під час обговорення, наприкінці 2025 року в судах перебувало близько 70 тисяч спорів із податковими органами на загальну суму 477 млрд грн. Значна частина таких справ залишилася нерозглянутою. У НААУ зазначають, що тривалі судові процеси призводять до заморожування капіталу, ускладнюють залучення інвестицій та кредитування, а також збільшують витрати бізнесу.

Перспективи ветеранського бізнесу в Україні

Крім того, в асоціації проаналізували перспективи розвитку ветеранського підприємництва. Наголошується, що цей сектор поступово стає важливою складовою економіки та фактором підтримки обороноздатності країни.

Законодавство передбачає для ветеранського бізнесу низку механізмів підтримки, зокрема фінансову допомогу, гранти, компенсацію відсотків за кредитами, підтримку лізингових і факторингових платежів, а також доступ до державного і комунального майна. Водночас частина механізмів ще потребує нормативного врегулювання.

У НААУ вважають, що ефективний захист бізнесу в умовах війни потребує поєднання судових, компенсаційних та превентивних правових механізмів, а також посилення взаємодії між державою, підприємцями та професійною правничою спільнотою.

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