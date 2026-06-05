  1. В Україні

Захист активів, компенсації та інвестиції: ключові правові інструменти захисту бізнесу під час війни

17:42, 5 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як компаніям документувати воєнні ризики, відшкодовувати збитки та зберігати інвестиційну привабливість в умовах війни.
Захист активів, компенсації та інвестиції: ключові правові інструменти захисту бізнесу під час війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні бізнес продовжує працювати в умовах повномасштабної війни, стикаючись із браком фінансування, безпековими ризиками, регуляторною невизначеністю, тиском контролюючих і правоохоронних органів, а також тривалими судовими процесами. У Національній асоціації адвокатів проаналізували правові інструменти, які можуть допомогти підприємствам зберігати активи, захищати інвестиції, документувати ризики та відшкодовувати збитки, завдані війною.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ризики для інвесторів

Серед ключових викликів для бізнесу залишаються відшкодування збитків, добровільне страхування воєнних ризиків, збереження інвестиційної активності на постраждалих територіях, захист прав власників та інвесторів, прозорість роботи контролюючих органів, а також ефективність судової системи.

Окрему увагу приділили інвестиційному клімату. За оцінками правників, іноземних інвесторів стримують не лише воєнні ризики, а й валютні обмеження, питання репатріації капіталу, механізми страхування та компенсації збитків, доступ до земельних ресурсів, інвестиційний контроль, корпоративне управління та передбачуваність державного регулювання. Водночас Україна зберігає значний інвестиційний потенціал, однак для залучення капіталу необхідне зміцнення довіри до правової системи та державних інституцій.

Як бізнесу захистити свої активи

Одним із важливих інструментів захисту бізнесу є належне документування обставин ще до виникнення спорів. Зокрема, підприємствам рекомендують фіксувати зміни умов виконання контрактів, підтверджувати форс-мажорні обставини, отримувати цінові довідки та інші документи, які можуть бути використані для захисту інтересів у майбутньому.

Також акцентується увага на необхідності завчасно формувати доказову базу у сфері державних закупівель та оборонних контрактів. Це дозволяє мінімізувати ризики під час перевірок або судових спорів.

Відшкодування збитків, завданих війною

Юристи звертають увагу, що багато компаній не звертаються по захист через складність процедур або відсутність розуміння механізмів компенсації. Водночас в Україні поступово формується судова практика щодо стягнення збитків, а серед можливих напрямів захисту розглядаються позови не лише до держави-агресора, а й до осіб, щодо яких запроваджено санкції.

Крім прямих збитків та упущеної вигоди, бізнесу рекомендують враховувати втрату вартості корпоративних прав, яка може виникати через руйнування або зупинку діяльності підприємств.

Окремим викликом для підприємців залишаються строки судового розгляду. За даними, наведеними під час обговорення, наприкінці 2025 року в судах перебувало близько 70 тисяч спорів із податковими органами на загальну суму 477 млрд грн. Значна частина таких справ залишилася нерозглянутою. У НААУ зазначають, що тривалі судові процеси призводять до заморожування капіталу, ускладнюють залучення інвестицій та кредитування, а також збільшують витрати бізнесу.

Перспективи ветеранського бізнесу в Україні

Крім того, в асоціації проаналізували перспективи розвитку ветеранського підприємництва. Наголошується, що цей сектор поступово стає важливою складовою економіки та фактором підтримки обороноздатності країни.

Законодавство передбачає для ветеранського бізнесу низку механізмів підтримки, зокрема фінансову допомогу, гранти, компенсацію відсотків за кредитами, підтримку лізингових і факторингових платежів, а також доступ до державного і комунального майна. Водночас частина механізмів ще потребує нормативного врегулювання.

У НААУ вважають, що ефективний захист бізнесу в умовах війни потребує поєднання судових, компенсаційних та превентивних правових механізмів, а також посилення взаємодії між державою, підприємцями та професійною правничою спільнотою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес підприємець НААУ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Вирок ВАКС у справі Концерну РРТ: 7 років в'язниці та конфіскація за мільйонні розтрати

Незважаючи на закінчення строків давності за службове підроблення, фігуранти отримали тривалі терміни за розкрадання майна.

Мінцифри вимагає доопрацювати реформу ринку фінансових активів через проблеми з електронними реєстрами

У законопроєкті про сек’юритизацію не прописали порядок створення та ведення реєстрів.

90 мільярдів під заставу репарацій та податковий ультиматум: які умови МВФ і ЄС уже виконала Україна

Податки в обмін на верховенство права: чому фіскальний перекіс у виконанні вимог МВФ та ЄС загрожує траншам.

Рада суддів України скликає ХХІ позачерговий з'їзд суддів: на порядку денному вакантні місця у КСУ та Вищій раді правосуддя

Рада суддів офіційно визначила дату ХХІ позачергового з'їзду, де на кону стоятимуть не лише місця в Конституційному Суді, а й вісім крісел у Вищій раді правосуддя.

Обмеження доступу до судового реєстру отримало підтримку від ВРП: що чекає на судові рішення під грифом «таємно»

Чи може відкритість правосуддя стати інструментом у руках агресора.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]