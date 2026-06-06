Коли податкова вимога не надсилається – що необхідно знати платникам податків

У ДПС пояснили, у яких випадках офіційне повідомлення про податковий борг не формується.

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Податкова вимога є офіційним документом, який інформує платника про наявність податкового боргу. Водночас Податковий кодекс України визначає випадки, коли така вимога не надсилається.

У Головному управлінні ДПС у Київській області звертають увагу, що відповідно до пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України податкова вимога не формується, якщо загальна сума податкового боргу не перевищує 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі це становить 3060 гривень.

У таких випадках заходи примусового стягнення не застосовуються, податкова застава не виникає, а податкова вимога не оформлюється.

Якщо ж сума боргу перевищує встановлений поріг, контролюючий орган формує та надсилає податкову вимогу у порядку, визначеному законодавством.

У ДПС наголошують на важливості регулярної перевірки стану розрахунків з бюджетом через Електронний кабінет та своєчасного реагування на можливу податкову заборгованість.

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