Верховний Суд змінив практику щодо перегляду ухвал слідчих суддів

Коли ухвалу слідчого судді можна переглянути за нововиявленими обставинами: пояснення Верховного Суду.

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У Верховному звернули увагу на специфіку перегляду кримінальних проваджень в умовах воєнного стану, зокрема на практику ККС ВС щодо можливості перегляду ухвал слідчих суддів за нововиявленими обставинами.

Як вказують у ВС, ще до недавнього часу судова практика виходила з того, що такий перегляд неможливий. Відповідний висновок було зроблено в постанові об’єднаної палати ККС ВС від 3 лютого 2020 року у справі № 522/14170/18. Аргументація зводилася до того, що такі ухвали не є остаточними рішеннями у справі й не породжують остаточних кримінально-правових наслідків, а сам інститут перегляду є екстраординарною процедурою. Через це апеляційні суди тривалий час відмовляли у відкритті проваджень за такими скаргами.

Ситуація змінилася після Рішення Конституційного Суду України від 10 квітня 2024 року № 4-р(II)/2024, в якому КСУ констатував, що припис ч. 1 ст. 459 КПК України не містить заборони на перегляд за нововиявленими обставинами будь-яких судових рішень, що набрали законної сили. Водночас КСУ окреслив умови такого перегляду: наявність істотних і переконливих передумов, додержання розумних строків досудового розслідування, а також суперечність чинності ухвали меті кримінального судочинства.

Після цього ОП ККС ВС ухвалила постанову від 24 лютого 2025 року у справі № 991/7253/23, в якій відійшла від свого попереднього висновку та розширила права громадян, проте встановила чіткі межі для уникнення процесуального хаосу. ОП ККС ВС зробила висновок про застосування норм права, відповідно до якого ухвала слідчого судді може бути переглянута слідчим суддею під час досудового розслідування за нововиявленими обставинами, зазначеними в ч. 2 ст. 459 КПК України. Однак це можливо лише у випадках, коли вона безпідставно обмежує конституційні права та свободи людини і її подальша чинність суперечитиме меті здійснення кримінального судочинства, а також якщо вона не втратила законної сили внаслідок спливу строку її дії або внаслідок її виконання та відсутні інші засоби правового захисту цих прав і свобод (апеляційне оскарження, періодичний перегляд, нове звернення тощо).

Стосовно спливу строку дії у ВС навели як приклад ухвалу про тримання під вартою, строк дії якої обмежений 60 днями. У Суді вказують, що немає жодної правової потреби переглядати таку ухвалу через пів року за нововиявленими обставинами, якщо її строк уже сплив, а особа тримається під вартою на підставі вже зовсім іншого (нового) судового рішення.

Підсумовуючи, у ВС також зауважили, що коли в особи є інші, ординарні засоби захисту або компенсації свого права, інститут нововиявлених обставин не має застосовуватися. Зокрема, пояснюють у Верховному Суді, в разі відмови слідчого судді зобов'язати прокурора вчинити певну дію особі простіше й ефективніше звернутися з відповідним клопотанням повторно, аніж ініціювати складну екстраординарну процедуру перегляду ухвали за нововиявленими обставинами.

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