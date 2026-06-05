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Оплата орендованого житла працівникам: чи потрібно роботодавцю сплачувати ЄСВ

20:36, 5 червня 2026
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У ДПС пояснили, як нараховується ЄСВ у разі оплати роботодавцем житла для працівників.
Оплата орендованого житла працівникам: чи потрібно роботодавцю сплачувати ЄСВ
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Витрати роботодавця на оплату найманого житла для працівників включаються до бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Відповідне роз’яснення надали у податковій службі.

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У ДПС нагадали, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону України від 8 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» базою нарахування ЄСВ для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці». Також до бази нарахування входить сума винагороди фізичним особам за виконання робіт або надання послуг за цивільно-правовими договорами.

Види виплат, які належать до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат для цілей нарахування ЄСВ, визначені Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року №5.

Згідно з підпунктом 2.3.4 розділу 2 Інструкції №5 до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати, що мають індивідуальний характер. Серед них, зокрема, оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров’я, передплати на газети та журнали, протезування, а також суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством.

Таким чином, витрати, які несе підприємство у зв’язку з оплатою орендованого житла для своїх працівників, належать до фонду оплати праці як інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Відповідно, роботодавець зобов’язаний нараховувати на такі суми єдиний соціальний внесок.

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