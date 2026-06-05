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Оплата арендованного жилья работникам: нужно ли работодателю платить ЕСВ

20:36, 5 июня 2026
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В ГНС объяснили, как начисляется ЕСВ при оплате работодателем жилья для работников.
Оплата арендованного жилья работникам: нужно ли работодателю платить ЕСВ
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Расходы работодателя на оплату наёмного жилья для работников включаются в базу начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). Соответствующее разъяснение предоставила налоговая служба.

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В ГНС напомнили, что в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 7 Закона Украины от 8 июля 2010 года №2464-VI «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» базой начисления ЕСВ для работодателей является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда». Также в базу начисления входит сумма вознаграждения физическим лицам за выполнение работ или предоставление услуг по гражданско-правовым договорам.

Виды выплат, относящихся к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным и компенсационным выплатам для целей начисления ЕСВ, определены Инструкцией по статистике заработной платы, утверждённой приказом Государственного комитета статистики Украины от 13 января 2004 года №5.

Согласно подпункту 2.3.4 раздела 2 Инструкции №5 к фонду оплаты труда в составе других поощрительных и компенсационных выплат относятся выплаты, имеющие индивидуальный характер. Среди них, в частности, оплата квартиры и наёмного жилья, общежитий, товаров, продуктовых заказов, абонементов в группы здоровья, подписки на газеты и журналы, протезирования, а также суммы компенсации стоимости выданного работникам топлива в случаях, не предусмотренных действующим законодательством.

Таким образом, расходы, которые несёт предприятие в связи с оплатой арендованного жилья для своих работников, относятся к фонду оплаты труда как другие поощрительные и компенсационные выплаты. Соответственно, работодатель обязан начислять на такие суммы единый социальный взнос.

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