В работе Резерв+ произошел сбой: электронные военно-учетные документы временно недоступны

Из-за технического сбоя военнообязанным рекомендуют иметь при себе бумажные документы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

5 июня украинцы массово сообщают о технических проблемах в работе приложения «Резерв+». Из-за сбоя часть военнообязанных не может войти в систему или получить доступ к своим данным.

По словам пользователей, при открытии приложения информация не загружается, а отдельные функции остаются недоступными. Вместо данных на экране появляется сообщение об ошибке.

В частности, приложение отображает уведомление: «Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже».

В настоящее время у многих пользователей данные в «Резерв+» не отображаются, а вход в систему работает нестабильно.

В связи со сбоем гражданам рекомендуют иметь при себе бумажные военно-учетные документы до полного восстановления работы сервиса. Информации о причинах технических проблем и сроках их устранения пока нет.

ОБНОВЛЕНО:

По состоянию на 13:00 приложение работает стабильно.

Фото: SUD.UA

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.