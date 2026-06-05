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В работе Резерв+ произошел сбой: электронные военно-учетные документы временно недоступны

12:39, 5 июня 2026
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Из-за технического сбоя военнообязанным рекомендуют иметь при себе бумажные документы.
В работе Резерв+ произошел сбой: электронные военно-учетные документы временно недоступны
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5 июня украинцы массово сообщают о технических проблемах в работе приложения «Резерв+». Из-за сбоя часть военнообязанных не может войти в систему или получить доступ к своим данным.

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По словам пользователей, при открытии приложения информация не загружается, а отдельные функции остаются недоступными. Вместо данных на экране появляется сообщение об ошибке.

В частности, приложение отображает уведомление: «Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже».

В настоящее время у многих пользователей данные в «Резерв+» не отображаются, а вход в систему работает нестабильно.

В связи со сбоем гражданам рекомендуют иметь при себе бумажные военно-учетные документы до полного восстановления работы сервиса. Информации о причинах технических проблем и сроках их устранения пока нет.

ОБНОВЛЕНО:

По состоянию на 13:00 приложение работает стабильно.

      

Фото: SUD.UA

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Резерв+ военнообязанный воинский учет Оберег

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