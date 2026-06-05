У роботі Резерв+ стався збій: електронні військово-облікові документи тимчасово недоступні
5 червня українці масово повідомили про технічні проблеми в роботі застосунку Резерв+. Через збій частина військовозобов’язаних не може увійти до системи або отримати доступ до своїх даних.
За словами користувачів, під час відкриття застосунку інформація не завантажується, а окремі функції залишаються недоступними. Замість даних на екрані з’являється повідомлення про помилку.
Зокрема, застосунок відображає сповіщення: «Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше».
Наразі у багатьох користувачів дані в «Резерв+» не відображаються, а вхід до системи працює нестабільно.
У зв’язку зі збоєм громадянам рекомендують мати при собі паперові військово-облікові документи до повного відновлення роботи сервісу. Інформації про причини технічних проблем та строки їх усунення наразі немає.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 13:00 застосунок працює стабільно.
Фото: SUD.UA
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