Покарання без позбавлення волі: які є альтернативи ув’язненню

Система правосуддя дає можливість застосувати до правопорушника й інші види покарань, не пов’язаних із позбавленням волі або повною ізоляцією від суспільства.

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Сучасне кримінальне судочинство в Україні та країнах ЄС дедалі більше відходить від принципу «просто ізолювати». Мета — не лише покарати, а дати шанс на виправлення і запобігти новим злочинам через ресоціалізацію засудженого чи засудженої. Про це повідомило Міністерство юстиції.

У відомстві нагадали, що до покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених від суспільства, відносяться арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі. Однак система правосуддя дає можливість застосувати до правопорушника й інші види покарань, не пов’язаних із позбавленням волі або повною ізоляцією від суспільства. Розповідаємо, які саме.

Економічний вплив та обмеження прав

Ці заходи б’ють «по гаманцю» або кар’єрних можливостях, що часто є більш дієвим для запобігання повторним правопорушенням:

- Штраф: грошове стягнення, яке може призначатися як основне чи додаткове покарання.

- Конфіскація майна: примусове безоплатне вилучення всього або частини майна засудженого у власність держави.

- Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: заборона працювати в органах влади, медицині чи керувати авто на визначений термін.

Морально-статусні покарання

Застосовуються як додаткові покарання за тяжкі злочини та позбавляють людину особливого соціального визнання:

- Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

- Позбавлення державної нагороди України: моральна санкція за зраду довіри держави та суспільства.

Виправлення через працю та нагляд

Альтернативні заходи, що дозволяють людині залишатися частиною громади, ще й приносити їй користь:

- Громадські роботи: людина відпрацьовує певну кількість годин на користь громади (прибирання вулиць, благоустрій тощо). Це пряма компенсація суспільству за завдану шкоду та дієвий спосіб виховання відповідальності через працю.

- Виправні роботи: стягнення частини заробітку в дохід держави за основним місцем роботи засудженого.

- Пробаційний нагляд: засуджений перебуває під контролем органу пробації без ізоляції від суспільства, виконує визначені судом обов’язки та може залучатися до пробаційних програм, спрямованих на ресоціалізацію і запобігання повторним правопорушенням.

Види покарань, що враховують специфіку військової служби

Цей вид санкцій передбачає:

- Службові обмеження: тимчасова заборона в отриманні чергових звань та відрахування частини грошового забезпечення.

- Тримання в дисциплінарному батальйоні: спеціальний вид покарання для військовослужбовців, що застосовується у випадках, передбачених законом.

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