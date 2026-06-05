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Верховный Суд изменил практику относительно пересмотра постановлений следственных судей

17:24, 5 июня 2026
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Когда постановление следственного судьи можно пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам: разъяснение Верховного Суда.
Верховный Суд изменил практику относительно пересмотра постановлений следственных судей
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В Верховном Суде обратили внимание на специфику пересмотра уголовных производств в условиях военного положения, в частности на практику КУС ВС относительно возможности пересмотра постановлений следственных судей по вновь открывшимся обстоятельствам.

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Как указывают в ВС, еще до недавнего времени судебная практика исходила из того, что такой пересмотр невозможен. Соответствующий вывод был сделан в постановлении объединенной палаты КУС ВС от 3 февраля 2020 года по делу № 522/14170/18. Аргументация сводилась к тому, что такие постановления не являются окончательными решениями по делу и не порождают окончательных уголовно-правовых последствий, а сам институт пересмотра является экстраординарной процедурой. Из-за этого апелляционные суды длительное время отказывали в открытии производств по таким жалобам.

Ситуация изменилась после Решения Конституционного Суда Украины от 10 апреля 2024 года № 4-р(II)/2024, в котором КСУ констатировал, что предписание ч. 1 ст. 459 УПК Украины не содержит запрета на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам любых судебных решений, вступивших в законную силу. Вместе с тем КСУ определил условия такого пересмотра: наличие существенных и убедительных предпосылок, соблюдение разумных сроков досудебного расследования, а также противоречие сохранения действия постановления целям уголовного судопроизводства.

После этого ОП КУС ВС приняла постановление от 24 февраля 2025 года по делу № 991/7253/23, в котором отступила от своего предыдущего вывода и расширила права граждан, однако установила четкие границы для избежания процессуального хаоса. ОП КУС ВС сделала вывод о применении норм права, согласно которому постановление следственного судьи может быть пересмотрено следственным судьей во время досудебного расследования по вновь открывшимся обстоятельствам, указанным в ч. 2 ст. 459 УПК Украины. Однако это возможно лишь в случаях, когда оно безосновательно ограничивает конституционные права и свободы человека и его дальнейшее действие будет противоречить целям осуществления уголовного судопроизводства, а также если оно не утратило законную силу вследствие истечения срока его действия или вследствие его исполнения и отсутствуют иные средства правовой защиты этих прав и свобод (апелляционное обжалование, периодический пересмотр, новое обращение и т. п.).

Относительно истечения срока действия в ВС привели в качестве примера постановление о содержании под стражей, срок действия которого ограничен 60 днями. В Суде указывают, что нет никакой правовой необходимости пересматривать такое постановление через полгода по вновь открывшимся обстоятельствам, если срок его действия уже истек, а лицо содержится под стражей на основании уже совершенно другого (нового) судебного решения.

Подводя итог, в ВС также отметили, что когда у лица имеются другие, ординарные средства защиты или восстановления своего права, институт вновь открывшихся обстоятельств применяться не должен. В частности, объясняют в Верховном Суде, в случае отказа следственного судьи обязать прокурора совершить определенное действие лицу проще и эффективнее обратиться с соответствующим ходатайством повторно, чем инициировать сложную экстраординарную процедуру пересмотра постановления по вновь открывшимся обстоятельствам.

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