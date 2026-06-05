Мінцифри вимагає доопрацювати реформу ринку фінансових активів через проблеми з електронними реєстрами

У законопроєкті про сек’юритизацію не прописали порядок створення та ведення реєстрів.

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У Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №15172 про сек’юритизацію та облігації з покриттям, який передбачає комплексну реформу ринку фінансових активів і імплементацію європейських норм, однак отримав значний перелік зауважень від парламентських комітетів і урядових органів.

Документ спрямований на створення в Україні правової бази для сек’юритизації фінансових активів, випуску облігацій з покриттям, запровадження спеціалізованих фінансових платформ, а також нових інструментів, зокрема кредитних нот. Законопроєкт також регулює захист інвесторів, обіг активів та механізми розкриття інформації.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроєкт спрямований на впровадження в Україні фінансових інструментів, які вже тривалий час застосовуються у країнах ЄС. Йдеться про механізми, що дозволяють банкам залучати додаткові ресурси для довгострокового кредитування населення та бізнесу.

Наразі банки обмежені у можливостях надавати «довгі» кредити через високі ризики та нестачу довгострокового ресурсу. Законопроєкт передбачає модель, за якої частина ризиків за кредитними портфелями може передаватися інвесторам, а фінансові установи отримуватимуть додаткову ліквідність для видачі нових кредитів.

Документ має створити правову основу для перетворення неліквідних активів, зокрема кредитних портфелів, у ліквідні цінні папери. Це дозволить банкам розвантажувати баланси та спрямовувати ресурси на нове кредитування, що розглядається як один із інструментів фінансування відбудови та житлових програм, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. Тобто сек’юритизація дозволяє банку об’єднати кредити в один пул, випустити під нього цінні папери та залучити кошти інвесторів, не чекаючи роками на повне повернення кредитів позичальниками.

Попри загальну підтримку, законопроєкт потребує доопрацювання.

Комітет з питань цифрової трансформації звернув увагу на ключовий недолік — відсутність повного правового регулювання нових електронних реєстрів, які є базовими для функціонування системи сек’юритизації. Зокрема, не визначені їхній статус, адміністрування, захист даних і правила відкриття інформації, що не відповідає вимогам законодавства про публічні електронні реєстри та відкриті дані.

Водночас у законопроєкті визначено, що ведення та наповнення реєстру транзакцій із сек’юритизації здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку із забезпеченням його публікації на офіційному вебсайті. Також передбачено строки внесення інформації до реєстру, включаючи відомості про відповідність транзакцій вимогам закону, зміну їх статусу та застосовані заходи впливу.

Також встановлено, що авторизація агентів з верифікації здійснюється шляхом включення юридичних осіб до відповідного реєстру, порядок ведення якого визначається нормативно-правовими актами Комісії. Аналогічний підхід передбачено і щодо реєстру активів покриття, який ведеться емітентами в електронній формі та має містити актуальну інформацію про активи.

Разом із тим у висновку Мінцифри зазначається, що законопроєкт не містить повного нормативного регулювання створення та ведення цих реєстрів.

Крім того, у висновку наголошується, що не врегульовано низку питань, які відповідно до Закону України «Про публічні електронні реєстри» мають визначатися виключно на рівні закону, зокрема щодо:

правового статусу реєстрів та їх призначення;

держателя та адміністратора;

вимог до створення та функціонування;

структури реєстрових даних та джерел інформації;

порядку доступу, захисту та обробки даних;

інтеграції з державними системами;

фінансового забезпечення;

порядку оприлюднення та надання інформації.

Також Мінцифри звертає увагу, що відповідно до законодавства про доступ до публічної інформації та відкриті дані значна частина інформації, яка формується у межах ринку сек’юритизації, має оприлюднюватися у форматі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі.

У зв’язку з цим Мінцифри вважає, що законопроєкт потребує доопрацювання в частині чіткого визначення режиму функціонування реєстрів та переліку публічної інформації, яка підлягає відкритому оприлюдненню.

Водночас Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики доручив доопрацювати законопроєкт із урахуванням висловлених зауважень і пропозицій, а також рекомендував включити його до порядку денного та прийняти за основу в першому читанні. До другого читання документ має бути доопрацьований із урахуванням поданих пропозицій.

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