Іпотека для українців може стати доступнішою: у Раді хочуть перезапустити ринок житлових кредитів уже цього року

Банкам пропонують дозволити швидше залучати кошти для іпотеки та «довгих» кредитів

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №15172 про сек’юритизацію та облігації з покриттям. Документ має створити нові механізми залучення коштів у кредитування та допоможе реалізувати програму доступного житла для українських родин.

Законопроєкт про сек’юритизацію: що пропонують змінити

Законопроєкт спрямований на впровадження в Україні фінансових інструментів, які вже тривалий час працюють у країнах ЄС. Йдеться про механізми, що дозволяють банкам залучати додаткові ресурси для довгострокового кредитування населення та бізнесу.

Нині банки обмежені у можливостях видавати «довгі» кредити через високі ризики та нестачу ресурсів. Законопроєкт передбачає механізм, за якого частина ризиків за кредитними портфелями може передаватися інвесторам, а фінансові установи отримуватимуть кошти для нових кредитів.

Які нові фінансові інструменти передбачає законопроєкт №15172

Документ вводить нові фінансові інструменти, зокрема сек’юритизаційні облігації, облігації з покриттям, гарантовані та застраховані облігації. Також законопроєкт передбачає створення спеціалізованих платформ фінансування (СПФ), через які можуть здійснюватися транзакції сек’юритизації.

Окремо законопроєкт імплементує європейський стандарт STS (Simple, Transparent, Standardised) для стандартизованої сек’юритизації. Контроль за відповідністю операцій цим стандартам здійснюватимуть спеціальні агенти з верифікації під наглядом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Серед ключових положень документа — захист активів покриття у процедурах банкрутства. Законопроєктом пропонується не включати такі активи до ліквідаційної маси емітента, а мораторій на задоволення вимог кредиторів не поширюватиметься на виплати власникам облігацій з покриттям.

Як працюватиме сек’юритизація в Україні

Україна готується до впровадження складних фінансових інструментів, які вже роками працюють на ринках ЄС та США. Прийняття профільного законодавства про сек’юритизацію є частиною зобов’язань України в межах ініціативи «Ukraine Facility» та розширеної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом від 13 лютого 2026 року.

Законопроєкт №15172 «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям» було зареєстровано у Верховній Раді 13 квітня 2026 року. Наразі ринок іпотечних облігацій в Україні регулюється законом 2006 року, який, як зазначають автори реформи, не відповідає сучасним європейським практикам.

Документ має створити правову основу для трансформації неліквідних активів, зокрема кредитних портфелів, у ліквідні цінні папери. Це дозволить банкам звільняти баланси для нових кредитів, що розглядається як один із механізмів фінансування відбудови та житлових програм для внутрішньо переміщених осіб.

Простими словами, сек’юритизація дозволяє банку об’єднати кредити у єдиний пул, випустити під них цінні папери та залучити кошти інвесторів, не очікуючи роками повернення всіх кредитів позичальниками.

Коли можуть запрацювати нові правила

Практичний запуск нових механізмів залежатиме від підзаконної бази, яку мають розробити Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з прикінцевими положеннями законопроєкту, відповідні нормативно-правові акти мають бути ухвалені не пізніше ніж за 30 днів до набрання законом чинності.

У фінансовому комітеті заявили, що ухвалення законопроєкту дозволить реалізувати програму будівництва доступного житла для мільйонів українців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.