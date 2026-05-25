Інну Чуб переобрали головою Андрушівського районного суду Житомирської області

Судді повторно підтримали кандидатуру Інни Чуб на посаду голови установи.

В Андрушівському районному суді Житомирської області обрали нового голову суду.

Так, 21 травня 2026 року відбулися збори суддів Андрушівського районного суду Житомирської області, під час яких розглянули питання обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою судової установи обрано суддю Чуб Інну Анатоліївну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

