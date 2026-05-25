  1. Суд інфо

Інну Чуб переобрали головою Андрушівського районного суду Житомирської області

12:59, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судді повторно підтримали кандидатуру Інни Чуб на посаду голови установи.
Інну Чуб переобрали головою Андрушівського районного суду Житомирської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Андрушівському районному суді Житомирської області обрали нового голову суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, 21 травня 2026 року відбулися збори суддів Андрушівського районного суду Житомирської області, під час яких розглянули питання обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою судової установи обрано суддю Чуб Інну Анатоліївну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області. 

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя Житомирська область

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українські банки готують до екстраподатку 50% ще на два роки, попри опір НБУ

Через плани продовжити 50% податку на прибуток банків на 2026–2027 роки НБУ заявляє про ризики зупинки кредитування бізнесу.

В парламенті не хочуть прибирати обмеження цін на медикаменти для військових під час лікування

Реалізація законопроєкту щодо доступу військових до лікарських засобів потребує синхронного оновлення суміжних законів.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Суд у Дніпрі вирішив, що AI-ідентифікація підтверджує користування каршерингом, але не доводить вину у ДТП

Суд дійшов висновку, що AI-ідентифікація користувача у сервісі каршерингу не доводить автоматично його відповідальність за пошкодження авто.

Як змусити платити аліменти на дитину, якщо батько не записаний у свідоцтві про народження

В Україні аліменти можуть стягуватися як на дитину, так і на одного з подружжя за наявності визначених законом підстав.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]