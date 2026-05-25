  1. В Україні

В країнах ЄС переглядають умови перебування українців, — очільниця ДМС

13:35, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Окрім того, фіксується зростання кількості запитів щодо повернення українців за процедурою реадмісії.
В країнах ЄС переглядають умови перебування українців, — очільниця ДМС
Фото: Andras Kralla
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейські країни переглядають певні правила перебування наших громадян на території ЄС. Про це заявила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, в ЄС дуже багато говорять про те, як вони будуть повертати громадян України. Так, до прикладу, хтось скасовує доступне житло для українців, якісь країни скорочують соціальні виплати, хтось припиняє приймати заяви на тимчасовий захист.

«Поїхати з Німеччини, яка запроваджує певні обмеження, до Чехії вже не вийде. Бо якщо Чехія бачить, що громадянин України мав тимчасовий захист в Німеччині, то вона вже свій тимчасовий захист не надасть», - пояснила Науменко в інтерв’ю виданню «Главком».

Вона зазначила, що країни Євросоюзу таким чином намагаються стабілізувати перебування українців на своєму рівні.

Окремо голова ДМС звернула увагу на зростання кількості запитів щодо повернення українців за процедурою реадмісії. За словами Наталії Науменко, Україна отримує дедалі більше таких звернень від Польщі, Чехії та Німеччини.

«У нас досить багато запитів від європейських країн (Польщі, Чехії, Німеччини) щодо повернення наших громадян – і чоловіків, і жінок – до України. В цьому плані ми вже спостерігаємо серйозну динаміку», - зазначила вона.

У ДМС пояснили, що процедура реадмісії застосовується не лише до осіб, які незаконно перетнули кордон, зокрема через річку Тиса, а й зокрема до тих, хто не оформив документи на проживання або вчинив правопорушення на території ЄС.

Наталія Науменко наголосила, що країни ЄС переглядають умови перебування українців.

«Має місце перегляд певних правил перебування наших громадян на території ЄС. Кожна країна сама вирішує, в який спосіб це робити – через соціальні виплати, безоплатне житло тощо. У першу чергу таким чином європейці намагаються створити умови, аби наші громадяни там самостійно себе забезпечували. Водночас вони зацікавлені, щоб кваліфіковані працівники залишалися на їхньому ринку праці, але він теж має певні обмеження», - пояснила вона.

Раніше в уряді розповіли, як готуються до повернення українців з-за кордону.

Окрім того, України хоче отримати дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. За словами Улютіна, йдеться, зокрема, про облік вразливих категорій населення, що необхідно для планування політики повернення та підготовки громад до прийому людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна біженець війна Держміграційна служба воєнний стан

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Українські банки готують до екстраподатку 50% ще на два роки, попри опір НБУ

Через плани продовжити 50% податку на прибуток банків на 2026–2027 роки НБУ заявляє про ризики зупинки кредитування бізнесу.

В парламенті не хочуть прибирати обмеження цін на медикаменти для військових під час лікування

Реалізація законопроєкту щодо доступу військових до лікарських засобів потребує синхронного оновлення суміжних законів.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Суд у Дніпрі вирішив, що AI-ідентифікація підтверджує користування каршерингом, але не доводить вину у ДТП

Суд дійшов висновку, що AI-ідентифікація користувача у сервісі каршерингу не доводить автоматично його відповідальність за пошкодження авто.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]