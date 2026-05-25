В країнах ЄС переглядають умови перебування українців, — очільниця ДМС

Окрім того, фіксується зростання кількості запитів щодо повернення українців за процедурою реадмісії.

Європейські країни переглядають певні правила перебування наших громадян на території ЄС. Про це заявила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

За її словами, в ЄС дуже багато говорять про те, як вони будуть повертати громадян України. Так, до прикладу, хтось скасовує доступне житло для українців, якісь країни скорочують соціальні виплати, хтось припиняє приймати заяви на тимчасовий захист.

«Поїхати з Німеччини, яка запроваджує певні обмеження, до Чехії вже не вийде. Бо якщо Чехія бачить, що громадянин України мав тимчасовий захист в Німеччині, то вона вже свій тимчасовий захист не надасть», - пояснила Науменко в інтерв’ю виданню «Главком».

Вона зазначила, що країни Євросоюзу таким чином намагаються стабілізувати перебування українців на своєму рівні.

Окремо голова ДМС звернула увагу на зростання кількості запитів щодо повернення українців за процедурою реадмісії. За словами Наталії Науменко, Україна отримує дедалі більше таких звернень від Польщі, Чехії та Німеччини.

«У нас досить багато запитів від європейських країн (Польщі, Чехії, Німеччини) щодо повернення наших громадян – і чоловіків, і жінок – до України. В цьому плані ми вже спостерігаємо серйозну динаміку», - зазначила вона.

У ДМС пояснили, що процедура реадмісії застосовується не лише до осіб, які незаконно перетнули кордон, зокрема через річку Тиса, а й зокрема до тих, хто не оформив документи на проживання або вчинив правопорушення на території ЄС.

«Має місце перегляд певних правил перебування наших громадян на території ЄС. Кожна країна сама вирішує, в який спосіб це робити – через соціальні виплати, безоплатне житло тощо. У першу чергу таким чином європейці намагаються створити умови, аби наші громадяни там самостійно себе забезпечували. Водночас вони зацікавлені, щоб кваліфіковані працівники залишалися на їхньому ринку праці, але він теж має певні обмеження», - пояснила вона.

Окрім того, України хоче отримати дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. За словами Улютіна, йдеться, зокрема, про облік вразливих категорій населення, що необхідно для планування політики повернення та підготовки громад до прийому людей.

