Будівля Подільського районного суду у Києві постраждала через ракетну атаку РФ

12:52, 25 травня 2026
Через ракетний обстріл Києва 24 травня пошкоджень зазнала будівля Подільського районного суду міста Києва. Про це повідомили у суді.

Будівля суду, розташована на вулиці Хорива, постраждала внаслідок ворожої атаки.

За інформацією установи, у кабінетах суддів та канцеляріях вибито вікна, пошкоджено двері та стелю.

Попри пошкодження, Подільський районний суд продовжує роботу у штатному режимі. Прийом громадян та проведення судових засідань здійснюються відповідно до графіка.

Також внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю Київського міжрегіонального управління Мін’юсту та будівлю Солом’янського районного суду.

