Як змусити платити аліменти на дитину, якщо батько не записаний у свідоцтві про народження

В Україні аліменти можуть стягуватися як на дитину, так і на одного з подружжя за наявності визначених законом підстав.

В Україні сімейні правовідносини регулюються Сімейним кодексом України, згідно з яким дружина та чоловік зобов’язані матеріально підтримувати один одного, а батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття. Зокрема, стягнення здійснюється виключно в судовому порядку.

Хто має право на аліменти

Згідно з Сімейним кодексом України право на аліменти має:

дитина до досягнення 18 років, незалежно від того, перебували батьки у шлюбі чи ні;

повнолітня дитина, яка продовжує навчання, — може отримувати аліменти до 23 років;

один із подружжя (дружина або чоловік);

дружина під час вагітності та у період догляду за дитиною — має право на утримання незалежно від працездатності за наявності визначених законом обставин

Право дитини на утримання є абсолютним. Відповідно до ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття незалежно від того, перебувають вони у шлюбі, розлучені чи ніколи не були одружені. Якщо пара не перебувала у зареєстрованому шлюбі і чоловік не визнає батьківство, це не позбавляє дитину права на утримання, однак у такому випадку ключовим стає питання встановлення батьківства.

Відповідно до Сімейного кодексу України, обов’язок сплачувати аліменти виникає лише після юридичного підтвердження батьківства. Якщо чоловік не записаний батьком у свідоцтві про народження і добровільно не визнає дитину, матір має право звернутися до суду із позовом про встановлення батьківства.

Такий спір розглядається в порядку позовного провадження, а суд може призначити експертизу, зокрема ДНК-експертизу, як один із основних доказів у справі. Після встановлення батьківства судом або внесення відповідного запису до актового запису про народження, виникає повний обов’язок батька щодо утримання дитини відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України, і аліменти можуть бути стягнуті в загальному порядку — як у частці від доходу, так і у твердій грошовій сумі.

Таким чином, відсутність шлюбу і заперечення батьківства не позбавляють дитину права на аліменти, але спочатку необхідно юридично встановити факт батьківства через суд.

Зокрема, у справі № 740/8454/23 Верховний суд зазначив, що відповідно до частини п’ятої статті 136 Сімейного кодексу України особа, яка записана батьком дитини, не має права оспорювати батьківство, якщо на момент реєстрації вона знала, що не є біологічним батьком. Такий підхід спрямований на захист законних інтересів дитини.

Розмір аліментів

Розмір аліментів на дитину визначається за правилами ст. 182–183 СК України і може встановлюватися у частці від доходу платника або у твердій грошовій сумі.

Як загальне правило, суд виходить із принципу забезпечення достатнього рівня життя дитини, враховуючи матеріальний стан обох батьків, наявність інших дітей та обставини, що мають істотне значення. При цьому законом встановлено мінімальну гарантію: розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Таке право може реалізовуватися як під час шлюбу, так і після його розірвання. Наприклад, воно зберігається у випадках, коли непрацездатність настала під час шлюбу або у визначений законом період після розлучення, а також у ситуаціях догляду за спільною дитиною.

Як писала «Судово-юридична газета», згідно з проєктом Держбюджету на 2026 рік, з січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць має бути у розмірі 3209 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років – 2817 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років – 3512 гривень;

працездатних осіб – 3328 гривень.

Аліменти на дружину або чоловіка

Водночас право на аліменти між дружиною та чоловіком виникає виключно за умови зареєстрованого шлюбу, оскільки саме державна реєстрація створює сімейно-правовий статус подружжя та відповідні взаємні обов’язки щодо утримання. Фактичне спільне проживання без офіційної реєстрації шлюбу не породжує таких обов’язків, а тому вимоги про стягнення аліментів як між подружжям у цьому випадку є юридично неможливими.

Також законодавство передбачає гарантії матеріального забезпечення для жінки у зв’язку з вагітністю та доглядом за дитиною. Жінка має право на утримання від чоловіка під час вагітності, а також у період проживання з дитиною після її народження та здійснення догляду за нею.

Крім того, після розірвання шлюбу право жінки на аліменти також зберігається. Зокрема, один із колишнього подружжя зобов’язаний утримувати другого з подружжя у випадку проживання з дитиною та здійснення догляду за нею до досягнення нею трирічного віку.

Розмір аліментів на одного з подружжя не є фіксованим і відповідно до ст. 80 СК України визначається судом у частці від доходу або у твердій сумі.

Аліменти одному з подружжя можуть бути присуджені у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя або у твердій грошовій сумі, залежно від обставин справи.

Процедурно аліменти як на дитину, так і на дружину стягуються через суд у порядку наказного або позовного провадження. Рішення суду є підставою для примусового виконання через органи державної виконавчої служби.

Для звернення до суду необхідно підготувати пакет документів:

паспорт позивача;

ІПН позивача;

свідоцтво про народження дитини:

рішення суду про розірвання шлюбу, або свідоцтво про шлюб;

документ, що підтверджує факт спільного проживання з дитиною.

Нагадаємо, у проєкті нового Цивільного кодексу України передбачають запровадження аліментного виконавчого напису нотаріуса. Це одна з новел реформи, яка має спростити стягнення аліментів. Якщо платник не виконує нотаріально посвідчений договір про сплату аліментів і утворюється заборгованість, яка перевищує три місячні платежі, аліменти можна буде стягнути на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Крім того, у Верховній Раді пропонують зміни до частини першої цієї статті Сімейного кодексу України. Згідно з ними, один із батьків дитини, який проживає разом із нею або окремо, за дозволом органу опіки та піклування зможе укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею у власність нерухомого майна (житлового будинку, квартири, земельної ділянки тощо).

Також, до неплатників аліментів застосовуються фінансові санкції, адміністративні обмеження та кримінальна відповідальність. Передбачені штрафи та пеня (1% за кожен день прострочення). У разі боргу понад 6 місяців можуть призначатися суспільно корисні роботи (прибирання, ремонт, благоустрій). Й можливе кримінальне провадження за злісне ухилення від сплати аліментів — з покаранням у вигляді громадських робіт, пробаційного нагляду або обмеження волі до 2 років, а при повторному порушенні — суворіше.

