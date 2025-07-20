Несплата аліментів — яку відповідальність несе боржник

Аліменти — це обов’язок, закріплений законом. Держава має чіткі механізми впливу на тих, хто цей обов’язок ігнорує. У Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції нагадали, яку відповідальність несе боржник за несплату аліментів.
До неплатників аліментів застосовуються ряд обмежувальних заходів, фінансових санкцій та відповідальність, зокрема:
Ст. 164 Кримінального кодексу України передбачає покарання за злісне ухилення від сплати аліментів:
У разі повторної судимості за цією статтею:
Злісне ухилення — це, зокрема, приховування доходів, зміна місця проживання чи роботи без повідомлення виконавця, що призвели до боргу за три місяці (примітка до ст. 164 ККУ).
Кримінальне провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення — лише на підставі заяви потерпілого (п. 1 ч. 1 ст. 477 КПК України).
Які обмежувальні заходи застосовуються до боржників?
Якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці (3 місяці для батьків тяжко хворої дитини або дитини з інвалідністю), виконавець виносить постанови щодо заборони:
Які фінансові санкції застосовуються до боржників?
Законом передбачено накладення штрафу за несплату аліментів залежно від суми заборгованості, отож, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за:
Батьки, які заборгували дітям аліменти понад 3 місяці потрапляють до Єдиного реєстру боржників. А це вже автоматично означає: блокування рахунків, заборона укладати договори, неможливість перереєстрації авто.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.