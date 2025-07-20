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Несплата аліментів — яку відповідальність несе боржник

21:42, 20 липня 2025
Боржнику загрожують штрафи, обмеження прав, примусові роботи або навіть кримінальна відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів.
Несплата аліментів — яку відповідальність несе боржник
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Аліменти — це обов’язок, закріплений законом. Держава має чіткі механізми впливу на тих, хто цей обов’язок ігнорує. У Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції нагадали, яку відповідальність несе боржник за несплату аліментів.

До неплатників аліментів застосовуються ряд обмежувальних заходів, фінансових санкцій та відповідальність, зокрема:

  • цивільно-правова: штрафи — передбачені ч. 14 ст. 71 ЗУ «Про виконавче провадження» та пеня (1% за кожен день прострочення) тощо .
  • адміністративна: протокол за ст. 183¹ КУпАП - якщо боржник не працює і має борг понад 6 місяців, суд може призначити суспільно корисні роботи - прибирання, ремонт, благоустрій тощо.
  • кримінальна: злісне ухилення — кримінальне провадження.

Ст. 164 Кримінального кодексу України передбачає покарання за злісне ухилення від сплати аліментів:

  • громадські роботи (від 80 до 120 годин) або пробаційний нагляд (до 2 років), або обмеження волі (до 2 років).

У разі повторної судимості за цією статтею:

  • громадські роботи (120–240 годин) або нагляд (2–3 роки), або обмеження волі (2–3 роки).

Злісне ухилення — це, зокрема, приховування доходів, зміна місця проживання чи роботи без повідомлення виконавця, що призвели до боргу за три місяці (примітка до ст. 164 ККУ).

Кримінальне провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення — лише на підставі заяви потерпілого (п. 1 ч. 1 ст. 477 КПК України).

Які обмежувальні заходи застосовуються до боржників?

Якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці (3 місяці для батьків тяжко хворої дитини або дитини з інвалідністю), виконавець виносить постанови щодо заборони:

  • виїзду за межі України;
  • керування транспортними засобами;
  • користування зброєю;
  • полювання.

Які фінансові санкції застосовуються до боржників?

Законом передбачено накладення штрафу за несплату аліментів залежно від суми заборгованості, отож, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за:

  • один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі - 20% суми заборгованості зі сплати аліментів;
  • за два роки - 30 % суми заборгованості зі сплати аліментів;
  • за три роки - 50% суми заборгованості зі сплати аліментів.

Батьки, які заборгували дітям аліменти понад 3 місяці потрапляють до Єдиного реєстру боржників. А це вже автоматично означає: блокування рахунків, заборона укладати договори, неможливість перереєстрації авто.

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