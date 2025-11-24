У Львові на подвір’ї школи сталася стрілянина між батьками учнів через конфлікт дітей

У Львові на подвір’ї школи батько чотири рази вистрілив у іншого з пневматичного пістолета.

На подвір’ї середньої школи №13 у Сихівському районі Львова сталася стрілянина між батьками учнів початкової школи. Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк.

Після зустрічі в кабінеті директора, де намагалися врегулювати конфлікт між дітьми за участі соціального працівника, батьки вийшли на подвір’я. Там один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і здійснив чотири постріли в іншого. Потерпілий отримав поранення живота та ноги.

На місце викликане швидку допомогу, працюють правоохоронці. Діти та персонал школи не постраждали.

Закалюк наголосив, що будь-які прояви агресії та використання зброї на території навчальних закладів є грубим порушенням закону та тягнуть кримінальну відповідальність.

