Начальник міграційної служби на Хмельниччині набув у власність торговельний центр: НАЗК каже, що грошей на це не було

15:10, 5 січня 2026
Справу передали до ВАКС.
САП звернулася до ВАКС із позовом про цивільну конфіскацію активів посадовця міграційної служби на Хмельниччині.

Як повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, прокурор подав позов про визнання необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави активів, які належать начальнику Хмельницького відділу Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області та члену його сім’ї.

У НАЗК вказують, що підставою для звернення до суду стали результати моніторингу способу життя, а також інформація, отримана від Державне бюро розслідувань в Хмельницькій області.

За даними агентства, упродовж 2021–2023 років член сім’ї посадовця набув у власність торговельний центр в одному з населених пунктів Хмельницької області. Об’єкт включає магазини змішаної торгівлі, кафе та офісні приміщення. У 2024 році в будівлі було добудовано квартиру площею 52,7 кв. м. Загальна площа забудови становить 913,8 кв. м, а вартість придбання — близько 13,7 млн грн.

Після аналізу доходів службовця та членів його сім’ї у НАЗК дійшло висновку, що набути зазначені активи за рахунок законних доходів було неможливо.

З огляду на це, САП просить суд стягнути в дохід держави частину вартості активу, яка не відповідає законним доходам, — понад 7,3 млн грн. Наразі на об’єкт нерухомості накладено арешт.

У разі задоволення позову активи можуть бути стягнуті на користь держави в порядку цивільної конфіскації відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

