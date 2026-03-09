Військовим за «Контрактом 18-24» гарантували рік відстрочки після служби – закон підписано

Документ стосується військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на 1 рік і вже звільнені зі служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4782-IX, який встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт строком на один рік та були звільнені з військової служби по його закінченню.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зазначимо, що мова йде про законопроєкт № 13574, який підтримала Верховна Рада 11 лютого.

Документ стосується військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на 1 рік і вже звільнені зі служби.

Як заявив очільник оборонного відомства Михайло Федоров, важливим елементом «Контракту 18–24» є можливість отримати річну відстрочку від мобілізації після завершення служби. Відповідний законопроєкт доопрацювали спільно з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У Міноборони наголошують, що йдеться про виконання державних гарантій перед молодими людьми, які свідомо та добровільно обирають військову службу. Запровадження чітких і прогнозованих правил, за словами міністра, має підвищити довіру до системи комплектування та зміцнити принципи формування сучасної професійної армії.

Нагадаємо, що військовослужбовців, які уклали контракт «18–24», після завершення служби могли знову призвати до війська вже наступного дня. Причина була у відсутністі у законі норми про річну відстрочку після демобілізації. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, таким чином військові за контрактом «18–24» залишалися без обіцяного права на річну відстрочку.

Костенко повідомив, що для усунення цієї проблеми було подано законопроєкт про річну відстрочку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.