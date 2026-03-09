ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Дергачів, Чернігова, Синельникового та Миколаєва
Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) суддів для здійснення правосуддя:
- до Дергачівського районного суду Харківської області – 1 судді;
- до Новозаводського районного суду міста Чернігова – 3 суддів;
- до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області – 1 судді;
- до Інгульського районного суду міста Миколаєва 2 суддів.
Розгляд питання відбуватиметься 25 березня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми (можна завантажити за посиланням), до якої додати:
1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за посиланням);
2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).
Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.
Форма подання документів – паперова та/або електронна.
Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).
Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:
- поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
- електронна адреса: [email protected].
Час для особистого подання документів:
- з понеділка до четверга з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;
- у п’ятницю з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.
Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.
Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.