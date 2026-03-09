$5 тисяч за посаду вчителя — у Сумах викрили директорку школи, яка продавала бронювання від мобілізації

Фіктивні педагоги не працювали в школі, а їхню зарплату, за даними слідства, забирала директорка.

У Сумах правоохоронці викрили директорку школи, яка організувала схему ухилення від мобілізації під виглядом фіктивного працевлаштування в заклад освіти. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Жінка організувала схему ухилення від призову. Для цього вона за неправомірну вигоду працевлаштовувала на посаду вчителів з подальшим бронюванням і відтермінуванням від військового призову.

Насправді такі вчителі в школі не працювали, а лише значились формально.

Фіктивне працевлаштування до очолюваного закладу освіти підозрювана оцінила у 5 тисяч доларів.

Водночас заробітна плата, яку фейкові вчителі отримували за начебто роботу, також залишалась директорці.

Жінку затримали порядку ст. 208 КПК України у середмісті Сум під час отримання 2 тисячі доларів в якості другого траншу неправомірної вигоди від чергового майбутнього «вчителя» за фіктивне працевлаштування до навчального закладу.

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду їй вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під 532 тис грн застави.

Дії підозрюваної кваліфіковано як замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 368 КК України).

