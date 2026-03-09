  1. Публікації
Рішення у земельній сфері пропонують визнавати недійсними лише через суд

10:00, 9 березня 2026
У Раді ініціюють зміни до порядку скасування рішень у земельній сфері.
Рішення у земельній сфері пропонують визнавати недійсними лише через суд
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15054 , яким пропонується внести зміни до Земельного кодексу України та привести їх у відповідність із Законом України «Про адміністративну процедуру».

Ініціатива передбачає виключення частини другої статті 17-2 та нову редакцію частини третьої. Згідно з пропозиціями, рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у сфері земельних відносин, на підставі яких виникають речові права на земельні ділянки, можуть визнаватися недійсними або протиправними виключно за рішенням суду.

Необхідність змін обґрунтовують потребою гармонізації законодавства, зокрема з урахуванням Закону України № 3993-IX, який спрямований на захист прав власників земельних часток (паїв) і врегулювання адміністративних процедур у земельній сфері.

Закон «Про адміністративну процедуру» регулює відносини між органами виконавчої влади, органами влади АРК, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими суб’єктами та фізичними й юридичними особами під час розгляду адміністративних справ. Його мета — забезпечення дотримання законності та захист прав і законних інтересів громадян.

Документ також закріплює пріоритет адміністративного оскарження рішень та інших індивідуальних актів, які приймаються для набуття, зміни чи припинення прав та обов’язків осіб. Такий механізм вважається швидшим, ефективнішим і менш витратним порівняно із судовою процедурою. Окрім цього, закон передбачає можливість адміністративним органам виправляти помилки в ухвалених актах, у тому числі за заявою заінтересованої особи.

Також у документі підкреслюється, що судовий захист залишається гарантованим Конституцією України та застосовується як остаточний спосіб захисту прав та інтересів.

Фінансово-економічне обґрунтування вказує, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів.

Автори зазначають, що реалізація ініціативи не потребуватиме додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів. Очікується, що зміни дозволять чіткіше врегулювати механізм оскарження у земельній сфері та підвищити правову визначеність для органів влади та землекористувачів.

суд земля

Блоги
