Декрет до 4 місяців, строкові договори й відеонагляд — спірні норми Трудового кодексу переглянуть

Комітет рекомендував парламенту ухвалити проєкт нового Трудового кодексу за основу з подальшим доопрацюванням.

Комітет Верховної Ради України розглянув на засіданні 4 березня проєкт Трудового кодексу України реєстр. № 14386, поданий Кабінетом Міністрів України, та рекомендував його до ухвалення за основу з подальшим доопрацюванням до другого читання.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», проєкт Трудового кодексу передбачає врегулювання та фактичне закріплення можливості відеоспостереження на робочому місці й моніторингу службової кореспонденції працівників. Крім того, документ покликаний оновити трудове законодавство, врегулювати індивідуальні й колективні трудові відносини на засадах свободи та рівності сторін, забезпечити гідні умови праці.

Основні положення та концепція

Під час обговорення наголошувалося, що чинний Кодекс законів про працю був ухвалений ще у 1971 році. Хоча до нього вносилися зміни, його базова філософія залишалася незмінною. Новий Трудовий кодекс покликаний стати системним оновленням трудового законодавства, адаптувати його до сучасних соціально-економічних умов та врахувати євроінтеграційні зобов’язання України.

За словами народних депутатів, документ напрацьовувався протягом двох років у співпраці з профспілками, роботодавцями та представниками профільного комітету.

Позиція Міністерства освіти і науки

Представники Міністерства освіти і науки висловили низку зауважень і пропозицій.

МОН наголосило на необхідності:

уточнення положень щодо студентського та учнівського трудового договору;

збереження можливості виплати винагороди здобувачам професійної освіти під час проходження практичної підготовки.

У висновках міністерства наголошено, що практична підготовка є складовою освітнього процесу у сфері професійної освіти та спрямована на закріплення знань через роботу на реальному виробництві. Водночас можливість отримувати винагороду на підставі студентського трудового договору забезпечує правове врегулювання відносин між здобувачем освіти та роботодавцем і стимулює молодь обирати професійну освіту.

Також міністерство надало інші пропозиції щодо узгодження норм трудового кодексу із законодавством у сфері освіти.

Позиції інших відомств

Під час засідання були озвучені позиції низки органів та установ.

Міністерство економіки підтримало законопроєкт як розробник документа. Міністерство фінансів також висловило підтримку проєкту. Міністерство соціальної політики підтримало ініціативу.

Національна академія мистецтв України надала зауваження та пропозиції, які потребують опрацювання. Національна академія педагогічних наук України зауважень і пропозицій не подала. Національна академія правових наук України подала пропозиції та зауваження.

Профспілка працівників освіти і науки України висловила системні зауваження, зокрема щодо гарантій трудових прав та регулювання строкових трудових договорів.

Строкові трудові договори

Профспілкова сторона наголосила, що проєкт змінює філософію трудових відносин, оскільки розширює можливість застосування строкових договорів. На їхню думку, безстроковий договір має залишатися базовою формою зайнятості, а строкові договори — застосовуватися лише у випадках, визначених законом.

Було висловлено занепокоєння через відсутність обмежень щодо кількості переукладень строкових договорів та відсутність автоматичного переходу у безстрокову форму у разі багаторазового продовження.

Випробувальний термін

Обговорювалося питання встановлення випробувального терміну понад три місяці. Профспілкова сторона вважає, що розширення такого строку створює ризики для працівників, особливо молодих спеціалістів, освітян та внутрішньо переміщених осіб. Зазначалося, що надмірно тривалий випробувальний період може стати інструментом тиску та невизначеності у трудових відносинах.

Відпустка по догляду за дитиною та трудові гарантії

Окремо під час засідання обговорювалися норми статті 150 проєкту Трудового кодексу, що регулює відпустку по догляду за дитиною.

Зокрема, проєкт передбачає скорочення такої відпустки з трьох років до чотирьох місяців. Представники профспілкової сторони наголосили, що це суттєве погіршення становища працівників порівняно з чинним законодавством.

Було підкреслено, що Конституція України забороняє звуження вже наданих гарантій і прав. Також наголошувалося, що йдеться про чутливу сферу захисту сім’ї та материнства. Окремо зверталася увага на недостатній розвиток дошкільної інфраструктури — ясел і дитячих садків, що унеможливлює повноцінний вихід матері на роботу через чотири місяці після народження дитини.

Додамо, що також проєктом Трудового кодексу України передбачається правові та організаційні засади регулювання порядку і способів вирішення колективних трудових спорів в Україні. У зв’язку з цим планується забезпечити розвиток інституту трудової медіації, реалізацію права працівників і роботодавців на колективні дії у випадках конфлікту інтересів, а також збалансувати інститут відповідальності та інтереси працівників і роботодавців за порушення законодавства про колективні трудові спори тощо.

