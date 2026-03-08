Вибили скло, травмували військових: на Волині 7 машин заблокували авто ТЦК, щоб звільнити чоловіка

Унаслідок нападу постраждало двоє військовослужбовців ТЦК.

Фото: weukraine.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 8 березня, у Волинській області група цивільних осіб вчинила напад і застосувала силу до військовослужбовців територіального центру комплектування і соціальної підтримки, щоб звільнити чоловіка, якого везли до ТЦК. Про це повідомив Волинський обласний ТЦК.

«8 березня поблизу села Озеро група оповіщення, яка виконувала службове завдання з доставлення військовозобов’язаного до ТЦК, зазнала нападу з боку групи цивільних осіб», - йдеться у заяві.

У ТЦК зазначили, що «близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри і підрізаючи транспортний засіб. У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет».

«Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК», - зазначили у ТЦК.

Унаслідок нападу один військовослужбовець дістав травму голови. Ще один військовослужбовець має садно на передпліччі й обличчі, оскільки нападники розбили переднє пасажирське скло автомобіля. Стан військовослужбовців стабільний.

«Особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу», - наголосили у ТЦК.

Інформація передана до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи й автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.