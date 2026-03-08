  1. В Україні

Вибили скло, травмували військових: на Волині 7 машин заблокували авто ТЦК, щоб звільнити чоловіка

22:17, 8 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Унаслідок нападу постраждало двоє військовослужбовців ТЦК.
Вибили скло, травмували військових: на Волині 7 машин заблокували авто ТЦК, щоб звільнити чоловіка
Фото: weukraine.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 8 березня, у Волинській області група цивільних осіб вчинила напад і застосувала силу до військовослужбовців територіального центру комплектування і соціальної підтримки, щоб звільнити чоловіка, якого везли до ТЦК. Про це повідомив Волинський обласний ТЦК.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«8 березня поблизу села Озеро група оповіщення, яка виконувала службове завдання з доставлення військовозобов’язаного до ТЦК, зазнала нападу з боку групи цивільних осіб», - йдеться у заяві.

У ТЦК зазначили, що «близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри і підрізаючи транспортний засіб. У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет».

«Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК», - зазначили у ТЦК.

Унаслідок нападу один військовослужбовець дістав травму голови. Ще один військовослужбовець має садно на передпліччі й обличчі, оскільки нападники розбили переднє пасажирське скло автомобіля. Стан військовослужбовців стабільний.

«Особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу», - наголосили у ТЦК.

Інформація передана до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи й автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

Ціна позову та штучні спори: Верховний Суд роз’яснив тонкощі господарського процесу

Верховний Суд розповів як працює доктрина ототожнення бенефіціара з компанією та чи можна розстрочити платежі в мировій угоді на термін понад рік.

Автономія НАБУ та пауза в судовій реформі: новий Меморандум МВФ

МВФ вимагає посилення інституційної незалежності САП та ВАКС у межах нової програми фінансування.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]