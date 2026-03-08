Выбили стекло, травмировали военных: на Волыни 7 машин заблокировали авто ТЦК, чтобы освободить мужчину

В результате нападения пострадали двое военнослужащих ТЦК.

Фото: weukraine.tv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 8 марта, в Волынской области группа гражданских лиц совершила нападение и применила силу к военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки, чтобы освободить мужчину, которого везли в ТЦК. Об этом сообщил Волынский областной ТЦК.

«8 марта возле села Озеро группа оповещения, которая выполняла служебное задание по доставке военнообязанного в ТЦК, подверглась нападению со стороны группы гражданских лиц», — говорится в заявлении.

В ТЦК отметили, что «около семи гражданских автомобилей догнали служебный автомобиль ТЦК и начали намеренно блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая транспортное средство. В результате таких действий служебный автомобиль съехал в кювет».

«После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и силой освободила военнообязанного, которого доставляли в ТЦК», — отметили в ТЦК.

В результате нападения один военнослужащий получил травму головы. Еще один военнослужащий имеет ссадины на предплечье и лице, поскольку нападавшие разбили переднее пассажирское стекло автомобиля. Состояние военнослужащих стабильное.

«Лицо, которое незаконно освободили во время нападения, является жителем города Запорожье и подлежит призыву на военную службу», — подчеркнули в ТЦК.

Информация передана в правоохранительные органы. Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и осуществлению нападения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.