Защита интересов или злоупотребление правом: как теплоцентраль пыталась взыскать долг за непредоставленные услуги

Суды рассмотрели спор между теплоснабжающей компанией и владелицей помещения о взыскании более 700 тысяч грн несмотря на отсутствие тепловой энергии.

Владимир Прасолов,

судья в отставке

Защита своих материальных прав или злоупотребление процессуальными правами и посягательство на чужое имущество (о деле № 214/3862/23)

История этого дела такова.

Истец АО «Криворожская теплоцентраль» обратился в суд с иском к ответчице, в котором просил: взыскать с ответчицы в свою пользу основную сумму долга за поставленную тепловую энергию в размере 731729,40 грн.; 3% годовых в размере 3 494,90 грн.; компенсацию за инфляционные потери в размере 10 276,10 грн.; пеню в размере 4 252,12 грн.; плату за абонентское обслуживание в размере 130,50 грн., и судебный сбор в размере 11248,25 грн.

Представитель ответчицы признал исковые требования в части задолженности за тепловую энергию на отопление мест общего пользования и вспомогательных помещений дома, задолженности за тепловую энергию на обеспечение функционирования внутридомовых систем отопления нежилого помещения, сумм компенсации за инфляцию, сумм 3% годовых, сумм пени, начисленных на указанные виды задолженности, в остальной части возражал против исковых требований.

Суд своим решением установил следующее.

До 18 мая 2021 года определенное помещение принадлежало АО «Ощадбанк», в дальнейшем на основании договора купли-продажи от 18.05.2021 года, реестровый номер 1384, указанное помещение приобрело другое лицо, а 29 октября 2021 года его приобрела ответчица.

8 апреля 2019 года была прекращена подача теплоносителя в указанное помещение в связи с порывом на вводе в него. При этом предложено ответчице принять меры для замены трубы на подачу горячей воды к этому помещению.

Суд установил, что ответчица является собственником этого нежилого помещения общей площадью 562,3 кв.м., которое встроено в первый этаж трехэтажного жилого дома, лит. «А-9», расположенного по определенному адресу, к которому истец предоставляет тепловую энергию.

На момент приобретения этого помещения ответчицей долги по коммунальным платежам по его содержанию отсутствовали, приборы отопления в этом помещении отсутствовали.

До времени обращения в суд теплоэнергия в принадлежащее ответчице помещение не подавалась.

1 октября 2021 года истцом на своем официальном сайте был размещен Типовой индивидуальный договор о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии по соответствующей ссылке.

Истец уведомление о месте опубликования текста договора в счетах услуг не размещал.

Также истец не размещал в общедоступных местах на информационных стендах уведомление о месте опубликования текста договора.

Истец осуществлял ответчице начисления за услугу по поставке тепловой энергии и за услугу по абонентскому обслуживанию за период с ноября 2021 года по март 2023 года.

Ответчица с целью подтверждения неполучения тепловой энергии обращалась к истцу с просьбой установить прибор учета.

Ответчица какие-либо платежи за тепловую энергию не осуществляла.

Суд первой инстанции, установив отсутствие предоставления услуги по отоплению и несоблюдение истцом условий относительно заключения договора, отказал в удовлетворении иска в части, как это указано в иске, «основной суммы долга за поставленную тепловую энергию в размере 731729,40 грн.». В этой части исковых требований суд пришел к следующим выводам.

Истцом 8 апреля 2019 года прекращена подача теплоносителя в связи с порывом на входе в помещение, которое в настоящее время принадлежит ответчице, такое прекращение предоставления услуги согласуется с требованиями ст.16 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», в соответствии с которой предоставление коммунальных услуг и предоставление услуги по управлению многоквартирным домом осуществляются непрерывно, кроме времени перерывов на, в частности, ликвидацию последствий аварии. В тот же день на АО «Криворожская теплоцентраль» возложена обязанность заменить трубу на подачу горячей воды. Такая обязанность соответствует требованиям ст.21 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», согласно которой исполнитель услуги по поставке тепловой энергии должен обеспечить поставку теплоносителя непрерывно, с гарантированным уровнем безопасности, объема, температуры и величины давления.

В судебном заседании было установлено, что на время обращения с иском и на время разрешения дела истцом, вопреки его обязанностям, предусмотренным ст.8 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», последствия аварии не ликвидированы, теплоснабжение в принадлежащее ответчице помещение не осуществляется.

Суд также принял во внимание, что ответчица не несет обязанность принимать меры по устранению последствий аварии, осуществлять замену санитарно-технических приборов и устройств, оборудования, поскольку согласно ст.7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» потребитель обязан совершать такие действия, если неполадки возникли по его вине или имущество повреждено по его вине, а вина ответчицы в возникновении аварии не установлена.

Также суд учел, что в судебном заседании не добыто доказательств того обстоятельства, что между истцом и ответчицей заключен договор. При этом суд исходил из того, что истец не выполнил своей обязанности, определенной ст.13 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», о размещении уведомления о месте опубликования текста договора в общедоступных местах на информационных стендах и/или счетах на оплату услуг, а следовательно истец не обеспечил возможность для ответчицы ознакомиться с текстом публичного договора, а следовательно истечение 30 дней после опубликования договора на сайте истца не дает оснований считать, что он заключен. Также суд принял во внимание, что заключение ответчицей договора с истцом при отсутствии реального теплоснабжения противоречило бы такой основе гражданского законодательства, как разумность.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования относительно задолженности за тепловую энергию на отопление мест общего пользования и вспомогательных помещений дома для нежилого помещения.

Не согласившись с таким решением, истец подал апелляционную жалобу. Постановлением суда второй инстанции в удовлетворении апелляционной жалобы отказано, решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

После этого истец подал кассационную жалобу, определением Верховного Суда в открытии кассационного производства по кассационной жалобе истца отказано.

Следовательно истец обратился с указанным иском в части, которая касается непосредственного отопления помещения, очевидно безосновательно.

Истцам, которые обращаются с подобными исками, не лишним будет задуматься, насколько их действия приближаются к уголовно наказуемому понятию «мошенничество», и избавиться от расчетов на судебную ошибку.

Более подробно ознакомиться с решениями судов по данному делу возможно в Едином государственном реестре судебных решений.

