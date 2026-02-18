Верховный Суд уточнил порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья

КАС ВС рассмотрел административное дело о правомерности отказа территориального органа Пенсионного фонда в возвращении сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, уплаченного при покупке недвижимого имущества.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел в предварительном судебном заседании административное дело №280/9714/20 по иску физического лица к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Запорожской области о признании противоправным отказа в возврате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операции купли недвижимого имущества и об обязательстве совершить определённые действия по формированию представления на возврат ошибочно уплаченных средств.

Суть дела

Истец обратился в административный суд с требованием признать противоправным отказ территориального органа Пенсионного фонда Украины, изложенный в письме от 14 декабря 2020 года №0800-0605-8/67451, в возврате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в размере 1 процента от стоимости объекта купли-продажи недвижимого имущества, который составлял 10 265 грн, и обязать ответчика сформировать и выдать соответствующее представление о возврате этой суммы.

Между продавцом и истцом был заключён договор купли-продажи квартиры, удостоверенный частным нотариусом Запорожского городского нотариального округа и зарегистрированный в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Стоимость квартиры согласно договору составляла 1 026 402 грн. В день заключения договора истец уплатил сбор на обязательное государственное пенсионное страхование в размере 10 265 грн, что подтверждается квитанцией банковского учреждения.

В декабре 2020 года истец обратился к ответчику с заявлением о возврате ошибочно уплаченного сбора, обосновывая требования тем, что приобретал жильё впервые, а следовательно в соответствии с законодательством освобождался от уплаты такого сбора. Ответчик отказал в удовлетворении заявления, сославшись на то, что при нотариальном удостоверении договора не были предоставлены документы, подтверждающие наличие оснований для освобождения от уплаты сбора.

Истец мотивировал иск тем, что приобретение им в 1998 году права собственности на 1/4 долю квартиры произошло в порядке безвозмездной приватизации с частичным использованием жилищного чека, а потому, по его убеждению, при заключении договора купли-продажи в 2020 году он считался таким, что приобретает жильё впервые.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Решением Запорожского окружного административного суда от 16 марта 2021 года, оставленным без изменений постановлением Третьего апелляционного административного суда от 1 июня 2021 года, в удовлетворении иска отказано.

Суды предыдущих инстанций исходили из того, что истец не является лицом, которое приобретает жильё впервые, поскольку в соответствии со сведениями из реестра прав собственности на недвижимое имущество он с 04 февраля 1998 года является собственником 1/4 доли квартиры, приобретённой на основании свидетельства о праве собственности в порядке безвозмездной приватизации. Следовательно, правовые основания для освобождения от уплаты сбора и его последующего возврата отсутствуют.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Порядок взимания сбора на обязательное государственное пенсионное страхование определён Законом Украины от 26 июня 1997 года №400/97-ВР «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование». Абзацем первым пункта 9 статьи 1 данного Закона установлено, что плательщиками сбора являются, в частности, физические лица, которые приобретают недвижимое имущество, за исключением граждан, которые приобретают жильё впервые или находятся в очереди на получение жилья.

Механизм реализации освобождения от уплаты сбора урегулирован Порядком уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 03 ноября 1998 года №1740, в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 года №866, которая вступила в силу 26 сентября 2020 года.

Положения пунктов 15-2, 15-3 Порядка №1740 определяют, что сбор не уплачивается, в частности, если лицо приобретает жильё впервые, что подтверждается заявлением об отсутствии и неприобретении права собственности на жильё, в том числе вследствие приватизации, а также сведениями из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и данными о неиспользовании жилищных чеков для приватизации государственного жилищного фонда.

Верховный Суд подчеркнул, что с 26 сентября 2020 года законодательством определён механизм, при условии соблюдения которого физическое лицо, которое приобретает жильё впервые, освобождается от уплаты сбора при нотариальном удостоверении договора купли-продажи. Понятие «приобретает жильё впервые» означает, что физическое лицо не имеет и не приобретало права собственности на жильё, в том числе в результате приватизации.

Термин «приобретение имущества» в данном контексте охватывает как возмездное приобретение права собственности, так и его безвозмездную приватизацию. Следовательно, наличие зарегистрированного права собственности на жильё, приобретённого в порядке приватизации, исключает возможность признания лица таким, которое приобретает жильё впервые.

Суд отметил, что в материалах дела отсутствуют доказательства подачи истцом нотариусу заявления и документов, предусмотренных подпунктом «в» пункта 15-2 Порядка №1740, при удостоверении договора. В то же время из реестра прав собственности на недвижимое имущество подтверждён факт приобретения истцом в 1998 году права собственности на 1/4 долю квартиры в порядке безвозмездной приватизации.

Ссылка истца на частичное использование жилищного чека не опровергает вывода о наличии у него права собственности на жильё. Использование жилищного чека не в полном объёме свидетельствует о сохранении права на приватизацию в пределах неиспользованной части, однако не создаёт оснований для освобождения от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при последующем приобретении жилья.

С учётом установленных обстоятельств Верховный Суд пришёл к выводу, что истец до приобретения квартиры 11 ноября 2020 года уже приобрёл право собственности на жильё, а потому не является лицом, которое приобретает жильё впервые, и не подлежит освобождению от уплаты сбора в соответствии с пунктом 15-2 Порядка №1740.

Доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке доказательств и несогласию с правовой оценкой обстоятельств дела, не свидетельствуют о неправильном применении судами норм материального или процессуального права.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

