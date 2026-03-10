В ТЦК объяснили, когда работодатель может уволить мобилизованного работника

Увольнение мобилизованного работника возможно только в двух случаях.

Волынский областной ТЦК разъяснил, когда работодатель может уволить мобилизованного работника.

Там напомнили, что во время мобилизации закон защищает трудовые права военнослужащих. В соответствии с ч. 3 ст. 119 Кодекса законов о труде Украины, за работником, призванным на военную службу во время мобилизации в период действия особого положения, сохраняются рабочее место и должность.

Эта гарантия действует до завершения особого периода или до фактического увольнения с военной службы.

Увольнение мобилизованного работника возможно только в двух случаях:

По собственному желанию работника — если он сам подает заявление об увольнении.

По соглашению сторон — когда и работник, и работодатель соглашаются прекратить трудовые отношения.

«В других ситуациях работодатель не имеет права увольнять мобилизованного работника, ведь закон гарантирует сохранение его рабочего места на время службы», — добавили в ТЦК.

