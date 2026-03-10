У ТЦК пояснили, коли роботодавець може звільнити мобілізованого працівника

Звільнення мобілізованого працівника можливе лише у двох випадках.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинський обласний ТЦК роз’яснив, коли роботодавець може звільнити мобілізованого працівника.

Там нагадали, що під час мобілізації закон захищає трудові права військовослужбовців. Відповідно до ч.3 ст.119 Кодексу законів про працю України, за працівником, призваним на військову службу під час мобілізації в період дії особливого стану, зберігаються робоче місце та посада.

Ця гарантія діє до завершення особливого періоду або до фактичного звільнення з військової служби.

Звільнення мобілізованого працівника можливе лише у двох випадках:

- За власним бажанням працівника — якщо він сам подає заяву про звільнення.

- За угодою сторін — коли і працівник, і роботодавець погоджуються припинити трудові відносини.

«В інших ситуаціях роботодавець не має права звільняти мобілізованого працівника, адже закон гарантує збереження його робочого місця на час служби», - додали у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.