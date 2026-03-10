З 14 березня змінюють правила призупинення трудових договорів

Призупинення трудового договору більше не може тривати безкінечно

Із 14 березня 2026 року призупинення дії трудового договору в односторонньому порядку під час воєнного стану не може перевищувати 90 календарних днів. Про це повідомили у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці.

Зазначається, що 90 днів — це загальний ліміт для одностороннього призупинення за весь період воєнного стану, а не для кожного окремого наказу.

За новими правилами, якщо наказ про призупинення трудового договору перевищує 90 днів, він автоматично втрачає чинність, а працівник повинен повернутися до виконання роботи.

У Держпраці пояснюють, що якщо роботу неможливо відновити (наприклад, майно знищене), роботодавець має припинити договір на законних підставах. Лише за взаємною згодою сторін призупинення може тривати довше 90 днів.

Таким чином, з 14 березня 2026 року мовчання сторін більше не вважатиметься автоматичним продовженням призупинення договору. Відтак такий механізм більше не може використовуватися як «тимчасова пауза» без юридичних наслідків.

