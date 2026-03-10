Зеленський ввів у дію санкції проти російських суддів, які незаконно засуджували військовополонених

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №231/2026 та №232/2026, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських суддів, а також продовжив дію обмежувальних заходів проти російських компаній, у яких спливав термін.

Офіс Президента вказує, що санкції застосовано до російських суддів, які ухвалювали незаконні вироки українським військовополоненим. До санкційного пакета увійшов 41 суддя, із яких 38 — громадяни Росії, ще троє — колаборанти. За даними РНБО, вони виносили незаконні вироки про ув’язнення військовополонених, а також підтримують і виправдовують російську агресію проти України.

Зокрема, під санкції потрапив російський суддя, який за тиждень виніс вироки дев’ятьом українським військовополоненим у сфабрикованих справах про тероризм. Також Україна застосувала обмеження до колишніх громадян України, які в тимчасово окупованому Донецьку засудили до смертної кари добровольців — двох британців і одного марокканця, що захищали Україну у складі Збройних сил України та потрапили в російський полон.

Серед підсанкційних — і судді, які ухвалювали незаконні рішення щодо громадських діячів, активістів і журналістів через їхні політичні та релігійні переконання.

«Санкції проти так званих “суддів”, які штампують політично вмотивовані вироки нашим громадянам, воїнам, — це питання справедливості. Особливо ганебно бачити серед них колишніх українців, які свідомо стали колаборантами й перетворили суд на інструмент репресій», — зазначив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Крім того, глава держави підписав указ, яким продовжив дію санкцій, у яких спливає термін, проти 11 російських компаній. Перші санкції щодо них були запроваджені у 2021 та 2023 роках. За цей час три компанії з того списку були повністю ліквідовані.

До цього пакета увійшли підприємство, яке займається ремонтом та обслуговуванням авіаційної техніки, зокрема вертольотів типів Ка та Мі; компанія, що спеціалізується на розробці та виготовленні дронів; а також підприємства, які незаконно працюють на тимчасово окупованому півострові Крим і були причетні до будівництва Кримського мосту.

Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України, Національний банк України та Комісія державних нагород та геральдики мають забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності запроваджених обмежувальних заходів.

Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежень.

Україна також передасть партнерам відповідну інформацію для подальшої синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.