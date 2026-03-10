  1. В Україні

Зеленський ввів у дію санкції проти російських суддів, які незаконно засуджували військовополонених

13:44, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент підписав укази про запровадження санкцій проти російських суддів, а також продовження обмежень проти компаній РФ.
Зеленський ввів у дію санкції проти російських суддів, які незаконно засуджували військовополонених
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №231/2026 та №232/2026, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських суддів, а також продовжив дію обмежувальних заходів проти російських компаній, у яких спливав термін.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Офіс Президента вказує, що санкції застосовано до російських суддів, які ухвалювали незаконні вироки українським військовополоненим. До санкційного пакета увійшов 41 суддя, із яких 38 — громадяни Росії, ще троє — колаборанти. За даними РНБО, вони виносили незаконні вироки про ув’язнення військовополонених, а також підтримують і виправдовують російську агресію проти України.

Зокрема, під санкції потрапив російський суддя, який за тиждень виніс вироки дев’ятьом українським військовополоненим у сфабрикованих справах про тероризм. Також Україна застосувала обмеження до колишніх громадян України, які в тимчасово окупованому Донецьку засудили до смертної кари добровольців — двох британців і одного марокканця, що захищали Україну у складі Збройних сил України та потрапили в російський полон.

Серед підсанкційних — і судді, які ухвалювали незаконні рішення щодо громадських діячів, активістів і журналістів через їхні політичні та релігійні переконання.

«Санкції проти так званих “суддів”, які штампують політично вмотивовані вироки нашим громадянам, воїнам, — це питання справедливості. Особливо ганебно бачити серед них колишніх українців, які свідомо стали колаборантами й перетворили суд на інструмент репресій», — зазначив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Крім того, глава держави підписав указ, яким продовжив дію санкцій, у яких спливає термін, проти 11 російських компаній. Перші санкції щодо них були запроваджені у 2021 та 2023 роках. За цей час три компанії з того списку були повністю ліквідовані.

До цього пакета увійшли підприємство, яке займається ремонтом та обслуговуванням авіаційної техніки, зокрема вертольотів типів Ка та Мі; компанія, що спеціалізується на розробці та виготовленні дронів; а також підприємства, які незаконно працюють на тимчасово окупованому півострові Крим і були причетні до будівництва Кримського мосту.

Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України, Національний банк України та Комісія державних нагород та геральдики мають забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності запроваджених обмежувальних заходів.

Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежень.

Україна також передасть партнерам відповідну інформацію для подальшої синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

санкції указ Володимир Зеленський РНБО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет ВР з євроінтеграції розгляне нові правила використання тахографів та відпочинку водіїв

Законопроєкт встановлює жорсткі ліміти часу керування та відпочинку водіїв, щоб наблизити українські стандарти до європейських.

Делегати з’їзду суддів розглянуть обрання членів ВРП, КСУ та новий регламент

ХХ черговий з’їзд суддів України офіційно затвердив порядок денний своєї роботи.

Станіслав Кравченко заявив, що криза формування ВРП і КСУ не через кадри, проблема — у процедурах

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко прозвітував про стан правосуддя в Україні.

Законопроєкт про порядок обрання та звільнення голів судів на столі Комітету з євроінтеграції: що ним пропонується

Депутати мають визначити, чи наблизить Україну до європейських стандартів зміна процедури обрання голів судів.

Перезавантаження суддівського корпусу: що ховається за лаштунками З’їзду

Доля судового самоврядування у руках делегатів: у столиці розпочався триденний марафон ХХ з’їзду суддів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]