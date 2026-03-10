  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Делегати з’їзду суддів розглянуть обрання членів ВРП, КСУ та новий регламент

12:15, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ХХ черговий з’їзд суддів України офіційно затвердив порядок денний своєї роботи.
Делегати з’їзду суддів розглянуть обрання членів ВРП, КСУ та новий регламент
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Делегати ХХ з’їзду суддів затвердили перелік питань, які будуть розглянуті протягом триденної роботи форуму. До порядку денного увійшли:

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

  1. Обрання двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) на вакантні посади за квотою з’їзду.
  2. Оновлення складу Ради суддів України (РСУ) та обговорення результатів виконання завдань органами суддівського самоврядування.
  3. Призначення суддів Конституційного Суду України (КСУ) за квотою з’їзду суддів.
  4. Затвердження нової редакції Регламенту з’їзду суддів України, що має вдосконалити процедурні аспекти роботи форуму.
  5. Затвердження нової редакції Положення про Раду суддів України.
  6. Ухвалення рішення щодо зміцнення незалежності суддів та забезпечення автономії судової влади в умовах сучасних викликів.
  7. Розгляд пропозицій делегатів, зокрема колективних та індивідуальних звернень суддів щодо професійної діяльності.
  8. Прийняття рекомендацій для органів суддівського самоврядування стосовно практичної реалізації принципів незалежності правосуддя.

Додаткові питання та регламент

Окрему увагу делегати приділять заслуховуванню інформації про діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та Державної судової адміністрації (ДСА).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд суддя КСУ ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Делегати з’їзду суддів розглянуть обрання членів ВРП, КСУ та новий регламент

ХХ черговий з’їзд суддів України офіційно затвердив порядок денний своєї роботи.

Станіслав Кравченко заявив, що криза формування ВРП і КСУ не через кадри, проблема — у процедурах

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко прозвітував про стан правосуддя в Україні.

Законопроєкт про порядок обрання та звільнення голів судів на столі Комітету з євроінтеграції: що ним пропонується

Депутати мають визначити, чи наблизить Україну до європейських стандартів зміна процедури обрання голів судів.

Перезавантаження суддівського корпусу: що ховається за лаштунками З’їзду

Доля судового самоврядування у руках делегатів: у столиці розпочався триденний марафон ХХ з’їзду суддів

Україна легалізує механізм притягнення до відповідальності за підкуп іноземних посадовців

Законопроєкт пропонує привести антикорупційні норми у відповідність до міжнародних правил.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]