Делегати з’їзду суддів розглянуть обрання членів ВРП, КСУ та новий регламент

ХХ черговий з’їзд суддів України офіційно затвердив порядок денний своєї роботи.

Делегати ХХ з’їзду суддів затвердили перелік питань, які будуть розглянуті протягом триденної роботи форуму. До порядку денного увійшли:

Обрання двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) на вакантні посади за квотою з’їзду. Оновлення складу Ради суддів України (РСУ) та обговорення результатів виконання завдань органами суддівського самоврядування. Призначення суддів Конституційного Суду України (КСУ) за квотою з’їзду суддів. Затвердження нової редакції Регламенту з’їзду суддів України, що має вдосконалити процедурні аспекти роботи форуму. Затвердження нової редакції Положення про Раду суддів України. Ухвалення рішення щодо зміцнення незалежності суддів та забезпечення автономії судової влади в умовах сучасних викликів. Розгляд пропозицій делегатів, зокрема колективних та індивідуальних звернень суддів щодо професійної діяльності. Прийняття рекомендацій для органів суддівського самоврядування стосовно практичної реалізації принципів незалежності правосуддя.

Додаткові питання та регламент

Окрему увагу делегати приділять заслуховуванню інформації про діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та Державної судової адміністрації (ДСА).

