11:33, 10 березня 2026
Ніколя Саркозі намагався зарахувати період електронного нагляду як відбуття частини тюремного покарання.
Суд у Парижі відмовив Саркозі у об’єднанні вироків, що могло дозволити уникнути ув’язнення
Фото: slovoidilo.ua
Паризький суд 9 березня відхилив заяву колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про об’єднання вироку, який він відбував із використанням електронного браслета в іншій справі, з тюремним вироком. Таким чином він намагався уникнути шести місяців ув’язнення, пише DPA.

71-річний Саркозі ще може оскаржити це рішення. Водночас навіть за наявності вироку йому, ймовірно, не доведеться відбувати покарання у в’язниці, оскільки вирок за незаконне фінансування виборчої кампанії може бути замінений на подальший період електронного контролю.

Поточна справа стосується невдалої спроби Саркозі переобратися на пост президента у 2012 році та коштів, використаних під час виборчої кампанії. Згідно з французьким законодавством, витрати на вибори обмежені, щоб забезпечити рівні можливості для кандидатів.

У 2012 році дозволений ліміт становив 22,5 млн євро (26,1 млн доларів), однак апеляційний суд встановив, що команда Саркозі витратила майже вдвічі більше.

Щоб приховати перевищення витрат, видатки нібито маскували через систему фіктивних рахунків, організовану партією Саркозі «Союз за народний рух» (UMP), яка нині має назву «Республіканці».

Хоча Саркозі не вважається автором цієї схеми, за повідомленнями, він проігнорував попередження. Загалом його засудили до одного року позбавлення волі, з яких шість місяців — умовно. Сам Саркозі завжди заперечував висунуті звинувачення.

На початку минулого року він уже носив електронний браслет протягом трьох місяців після того, як його визнали винним у хабарництві та незаконному використанні впливу. Ці обвинувачення політик також заперечував. Саме цей вирок він і намагався врахувати.

Наступного тижня розпочнеться розгляд апеляції Саркозі у справі про ймовірне фінансування його кампанії з боку Лівії. Суд нижчої інстанції раніше призначив йому п’ятирічний вирок, і політик уже певний час провів у в’язниці.

