Пес без намордника покусав чоловіка: суд конфіскував тварину у власника

Бориспільський міськрайонний суд оштрафував чоловіка і постановив конфіскувати його собаку породи американський стаффордширський тер’єр після того, як тварина, яку вигулювали без повідка та намордника, вирвалася і покусала перехожого.

Бориспільський міськрайонний суд ухвалив рішення про конфіскацію собаки бійцівської породи після інциденту, що стався через порушення правил її вигулу. Власник вигулював тварину без повідка та намордника, що зрештою призвело до нападу на людину. Про це повідомили у суді.

Подія сталася 4 січня 2026 року приблизно о 17:30 у місті Бориспіль. Чоловік вигулював собаку породи американський стаффордширський тер’єр, при цьому тварина була без повідка та намордника. У певний момент собака вирвалася з-під контролю власника та напала на перехожого чоловіка. Внаслідок нападу потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Правопорушник був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи. Проте на судове засідання він не з’явився.

Під час розгляду справи суд дослідив усі надані матеріали та встановив, що громадянин порушив правила утримання та вигулу тварин. У зв’язку з цим суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил утримання собак і котів).

За результатами розгляду суд призначив порушнику адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень. Крім того, суд постановив конфіскувати собаку, яка стала причиною інциденту.

Окрім штрафу, відповідно до пункту 5 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір», громадянин також зобов’язаний сплатити судовий збір у розмірі 665 гривень.

Таким чином, загалом правопорушнику доведеться сплатити як адміністративний штраф, так і судовий збір, а також він втратить право власності на собаку, яка була конфіскована за рішенням суду.

