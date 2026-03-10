Станіслав Кравченко заявив, що криза формування ВРП і КСУ не через кадри, проблема — у процедурах

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко прозвітував про стан правосуддя в Україні.

Голова Верховного Суду під час свого виступу наголосив на стратегічній ролі судової влади як одного з фундаментів демократичної держави. За його словами, правосуддя — це не лише інструмент вирішення спорів, а й гарантія дотримання прав людини, верховенства права та підтримки довіри громадян до державних інституцій.

Стійкість системи в умовах війни

Голова Верховного Суду нагадав, що попередня зустріч із суддівською спільнотою відбулася у вересні 2024 року. Період, що минув із того часу, став складним як для країни загалом, так і для судової системи зокрема.

Голова Верховного Суду заявив, що попри складні умови воєнного стану судова система України продовжує стабільно виконувати свої функції та забезпечувати доступ громадян до правосуддя.

Кадровий потенціал та адміністративне управління

Коментуючи статистичні показники роботи судів, Станіслав Кравченко зазначив, що на перший погляд це лише цифри, однак вони свідчать про важливі тенденції в суспільстві. За його словами, один із головних висновків полягає у високому рівні правової культури українців.

«Ми можемо пишатися тим, що наша нація і наше суспільство, незважаючи на складнощі воєнного стану, демонструють надзвичайно високий рівень правової культури. Спори вирішуються саме в судах, а не іншими способами чи заходами», — наголосив Станіслав Кравченко.

Голова Верховного Суду висловив особливу подяку суддям, які взяли на себе додаткову відповідальність за організацію роботи — насамперед головам апеляційних судів. Стабільна робота системи в умовах переміщення установ із тимчасово окупованих територій потребує постійних та швидких організаційних рішень.

Важливим кроком у зміцненні стандартів професійної поведінки стало затвердження Коментаря до Кодексу суддівської етики, яке відбулося 2 березня 2026 року на засіданні Ради суддів України.

Криза процедур обрання: Конституційний Суд та ВРП

За словами виступаючого, проблема полягає не у відсутності кандидатів, адже в Україні працюють десятки тисяч висококваліфікованих юристів, а у складності процедур відбору.

«Якщо в багатомільйонній країні, яка демонструє стійкість у протистоянні агресору, не вдається обрати кандидатів до такого органу, то проблема, очевидно, не в людях, а в процедурах», — наголосив він, закликавши парламент і міжнародних партнерів звернути увагу на цю ситуацію.

Окремо було підкреслено важливість своєчасного формування Вищої ради правосуддя. У липні 2026 року завершуються повноваження трьох членів ВРП, а на початку 2027 року — ще кількох. Якщо процес оновлення складу не буде організований завчасно, існує ризик повторення інституційної кризи, подібної до тієї, що виникла на початку повномасштабної війни.

Станіслав Кравченко наголосив, що робота Вищої ради правосуддя має ключове значення, передусім для кадрових призначень у судовій системі. Наразі, після відновлення діяльності ВРП та ВККС, процес призначення суддів поступово активізувався.

Голова Верховного Суду наголосив, що перед новими членами ВРП стоятимуть надзвичайно складні завдання, пов’язані з функціонуванням судової системи. За його словами, кандидати беруть на себе велику відповідальність, масштаби якої іноді складно повністю усвідомити до початку роботи.

Серед ключових напрямів діяльності ВРП він назвав питання кадрового наповнення судової системи, що є критично важливим для стабільної роботи судів. Водночас не менш складним завданням залишається розгляд дисциплінарної відповідальності суддів.

Реформи та міжнародна підтримка

Станіслав Кравченко підкреслив, що Україна має виконати взяті на себе зобов'язання щодо виконання запланованих реформ, адже ефективне правосуддя є невід’ємною частиною післявоєнного відновлення держави.

У виступі наголошувалося, що ефективна робота судових інституцій стане внеском у загальний процес відновлення країни та зміцнення її державності. Йдеться не лише про функціонування правосуддя, а й про надію на завершення війни, відродження країни та її стабільний розвиток.

На завершення Голова Верховного Суду закликав до конструктивного діалогу між усіма гілками влади, оскільки лише спільні зусилля дозволять зміцнити державність та забезпечити стабільний розвиток України після перемоги.

