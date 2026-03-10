З’їзд суддів знову збереться після 19-місячної паузи: серед кого обирають нових членів до ВРП, КСУ та Ради суддів

ХХ черговий з'їзд суддів України знову збереться після перерви.

Як зазначала «Судово-юридична газета», після 19-місячної паузи українська Феміда продовжить ХХ черговий з'їзд суддів, перший етап якого був розпочатий ще 18 вересня 2024 року. Протягом кількох днів делегати з’їзду будуть вирішувати долю ключових органів суддівського врядування.

З’їзд обіцяє стати одним із найскладніших за останні роки через масштаб накопичених професійних, політичних та емоційних проблем. Згідно з офіційним повідомленням Ради суддів України, на обговорення винесено шість ключових питань:

Про призначення суддів Конституційного Суду України; Про обрання двох членів Вищої ради правосуддя; Про обрання Ради суддів України; Звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів; Інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність; Інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

Як зауважили раніше у РСУ, міжнародні партнери, які перед цим брали активну участь у вирішенні технічно-фінансових питань з’їзду, цього разу практично не долучатимуться до його проведення. Водночас, за узгодженою позицією з Державною судовою адміністрацією України, проблем з організацією та проведенням суддівського форуму не очікують.

Кадрові питання: що відомо

Одним із ключових питань порядку денного стане обрання двох членів Вищої ради правосуддя на вакантні посади після завершення повноважень Інни Плахтій та Віталія Саліхова, яких свого часу призначав з’їзд суддів.

Як повідомили у Раді суддів України, співбесіди з кандидатами були завершені у грудні 2025 року. За їх результатами Етична рада сформувала перелік осіб, рекомендованих для обрання з’їздом.

У межах четвертого відбору на посаду члена ВРП від з’їзду суддів до етапу співбесіди було допущено 24 кандидатів. З них 10 припинили участь у конкурсі:

6 — до проведення співбесід,

2 — під час співбесід,

2 — після їх завершення.

Такими, що відповідають встановленим критеріям для зайняття посади члена ВРП від з’їзду суддів, визнано п’ятьох кандидатів:

- Дмитро Круподеря

- Тетяна Спірідонова

- Тетяна Ступак

- Олег Товстолужський

- Наталія Яворська

Саме з цього переліку делегати з’їзду мають обрати двох представників суддівської спільноти до складу ВРП.

Інше питання – призначення суддів Конституційного Суду України.

Рішенням від 22 січня 2026 року №5 було оголошено новий конкурс на дві посади судді КСУ за квотою з’їзду суддів. Прийом документів тривав з 23 січня по 21 лютого 2026 року включно.

Зазначимо, що на дві вакантні посади документи подали 18 кандидатів. Рада суддів допустила 8 кандидатів до конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду України.

Мова йде про:

Расіма Бабанли – т.в.о. керівника апарату Верховного Суду.

Андрія Григорова – суддю Другого апеляційного адміністративного суду у відставці.

Олексія Клименка – прокурора другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора.

Оксану Клименко – професора кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торгівельно-економічного університету.

Олексія Кравчука – суддю Вищого антикорупційного суду.

Олесю Никон – суддю господарського суду Львівської області.

Віталія Придатко – суддю Кролевецького районного суду Сумської області

Сергія Сотнікова – суддю Північного апеляційного господарського суду.

Також ще 10 особам, які виявили намір обійняти посаду судді КСУ, надали додатковий строк терміном 10 робочих днів з моменту опублікування даного рішення для подання та виправлення поданих документів. Рішення опублікували 2 березня.

Мова йде про:

Лесю Балаєву

Наталію Дзібій-Полячок

Олега Ігнатюка

Світлану Музичко

Ларису Рогач

Андрія Савчака

Петра Салюка

Михайла Смоковича

Сергія Солоткого

Оксану Цмокаленко

Наступне важливе питання – обрання нового складу Ради суддів України, яка є вищим органом суддівського самоврядування в період між з’їздами. Адже діючий склад Ради суддів виконує свої повноваження вже 5 років, хоча і мав бути оновлений через 2 роки після попереднього обрання.

Відповідно до актуальних положень, Рада суддів України обирається з’їздом суддів. До складу РСУ входять представники різних юрисдикцій та інстанцій за такими квотами:

11 суддів від місцевих загальних судів;

4 судді від місцевих адміністративних судів;

4 судді від місцевих господарських судів;

4 судді від апеляційних загальних судів (з розгляду цивільних, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення);

2 судді від апеляційних адміністративних судів;

2 судді від апеляційних господарських судів;

по 1 судді від кожного з вищих спеціалізованих судів;

4 судді Верховного Суду.

Наразі перелік кандидатів ще не оприлюднений, оскільки пропозиції подаються безпосередньо під час підготовки та проведення з’їзду. Водночас очікується, що під час роботи з’їзду можуть відбуватися консультації між представниками делегацій для попереднього узгодження кандидатур і забезпечення балансу інтересів різних регіонів та судів.

Наступні три питання, які розгляне З’їзд – звіти органів судової влади.

Зокрема, делегати з’їзду заслухають звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, а також про стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів.

Крім того, учасники з’їзду заслухають інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність.

Також Голова Державної судової адміністрації Максим Пампура має представити інформацію щодо діяльності установи, зокрема про організаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи органів судової влади.

