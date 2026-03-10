  1. В Україні

Протоколи складає лише ТЦК: глава МВС Клименко пояснив роль поліції під час мобілізації

16:02, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ігор Клименко повідомив, що поліція не визначає, чи перебуває людина в розшуку за порушення правил військового обліку — вона лише доставляє таких осіб до ТЦК на їхнє звернення.
Протоколи складає лише ТЦК: глава МВС Клименко пояснив роль поліції під час мобілізації
фото: МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна поліція України не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив під час пленарного засідання Верховної Ради.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра, поліція зобов’язана за зверненням територіальних центрів комплектування та інших визначених органів влади доставляти до цих центрів осіб, які порушили мобілізаційне законодавство.

«При цьому адмінпротоколи за порушення правил мобілізації складають лише представники ТЦК, не поліція. Тобто Національна поліція не встановлює і не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства, або, як його називають, статус у розшуку», – пояснив Клименко.

Він зазначив, що Нацполіція лише виявляє осіб, які вже мають такий статус, встановлений ТЦК.

Міністр додав, що якщо існує правова підстава для затримання та доставлення людини до центрів комплектування, поліція виконує ці дії.

Клименко також повідомив, що участь і повноваження поліції у мобілізаційних заходах чітко врегульовані законодавством.

«Національна поліція виключно за зверненням ТЦК бере участь у здійсненні заходів оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, спільно з військовослужбовцями ТЦК здійснює адміністративне затримання у разі необхідності та доставлення ухилянтів безпосередньо в центри комплектування», – зазначив міністр.

Очільник МВС нагадав, що організація процесу мобілізації не належить до відповідальності Міністерства внутрішніх справ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МВС ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Інна Отрош і Ольга Примак-Березовська представили бачення роботи РСУ на з’їзді суддів

Судді Інна Отрош та Ольга Примак-Березовська представили делегатам ХХ з’їзду своє бачення розвитку самоврядування, наголосивши на необхідності чітких критеріїв оцінювання та важливості командної роботи для відновлення довіри до системи.

Позиція ВП ВС: після втрати права на виконання рішення стягнення 3% річних неможливе

Велика Палата Верховного Суду сформулювала підхід до застосування статті 625 ЦК України у випадках, коли рішення суду про стягнення боргу залишається невиконаним, але кредитор втрачає право на його примусове виконання.

На ХХ з’їзді розгорілася дискусія щодо формування Ради суддів: чи можна голосувати за відсутніх кандидатів

Перед делегатами постало питання, чи можна обирати тих кандидатів, які відсутні на З’їзді.

Уряд прибрав із фонду ліквідації норму про нове будівництво житла для постраждалих від війни

Фонд ліквідації наслідків агресії більше не фінансує будівництво житла для тих, хто його втратив через війну.

Дмитро Круподеря та Тетяна Спірідонова: З’їзд суддів обрав двох нових членів Вищої ради правосуддя

ХХ черговий з'їзд суддів України обрав двох нових членів ВРП: нові представники у Вищій раді правосуддя і результати голосування.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]