Протоколи складає лише ТЦК: глава МВС Клименко пояснив роль поліції під час мобілізації

Ігор Клименко повідомив, що поліція не визначає, чи перебуває людина в розшуку за порушення правил військового обліку — вона лише доставляє таких осіб до ТЦК на їхнє звернення.

Національна поліція України не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив під час пленарного засідання Верховної Ради.

За словами міністра, поліція зобов’язана за зверненням територіальних центрів комплектування та інших визначених органів влади доставляти до цих центрів осіб, які порушили мобілізаційне законодавство.

«При цьому адмінпротоколи за порушення правил мобілізації складають лише представники ТЦК, не поліція. Тобто Національна поліція не встановлює і не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства, або, як його називають, статус у розшуку», – пояснив Клименко.

Він зазначив, що Нацполіція лише виявляє осіб, які вже мають такий статус, встановлений ТЦК.

Міністр додав, що якщо існує правова підстава для затримання та доставлення людини до центрів комплектування, поліція виконує ці дії.

Клименко також повідомив, що участь і повноваження поліції у мобілізаційних заходах чітко врегульовані законодавством.

«Національна поліція виключно за зверненням ТЦК бере участь у здійсненні заходів оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, спільно з військовослужбовцями ТЦК здійснює адміністративне затримання у разі необхідності та доставлення ухилянтів безпосередньо в центри комплектування», – зазначив міністр.

Очільник МВС нагадав, що організація процесу мобілізації не належить до відповідальності Міністерства внутрішніх справ.

