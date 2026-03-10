Уряд прибрав із фонду ліквідації норму про нове будівництво житла для постраждалих від війни

Фонд ліквідації наслідків агресії більше не фінансує будівництво житла для тих, хто його втратив через війну.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України постановою від 6 березня 2026 року №300 вніс зміни до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженого постановою уряду від 10 лютого 2023 року №118.

Документ уточнює напрями використання коштів фонду, а також змінює механізм подання проєктів для фінансування та виключає окремі положення, які раніше дозволяли використовувати кошти на нове будівництво житла для постраждалих від війни.

Що передбачав порядок раніше

Раніше Порядок визначав механізм використання коштів фонду, створеного у складі спеціального фонду державного бюджету для ліквідації наслідків війни.

Зокрема, відповідно до пункту 2 Порядку, кошти фонду могли спрямовуватися на:

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт громадських будівель і захисних споруд цивільного захисту;

реконструкцію і капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури (водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, освітлення);

нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб та громадян, які втратили житло;

розроблення проєктно-кошторисної документації для відновлення зруйнованих об’єктів;

закупівлю шкільних автобусів та спеціального транспорту для закладів охорони здоров’я і комунальних підприємств;

придбання житла (квартир, будинків, садових та дачних будинків) для громадян, чиє житло було знищене.

Зокрема, раніше: об’єкти, які фінансуються з фонду, повинні бути включені до регіональних планів відновлення та розвитку, а регіони, які отримують кошти, мають належати до територій відновлення. Житло, збудоване для внутрішньо переміщених осіб, включалося до фондів житла для тимчасового проживання. Звернення щодо виділення коштів подавали обласні та Київська міська державні адміністрації до відповідних центральних органів виконавчої влади залежно від напряму фінансування.

Що змінює Постанова №300

Документ вносить зміни до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії та уточнює напрями їх використання.

Відтепер кошти фонду спрямовуються на:

компенсацію за знищений або пошкоджений об’єкт житлового призначення, у тому числі дачні та садові будинки;

завершення проєктів, реалізація яких у попередніх бюджетних періодах здійснювалася за рахунок коштів фонду;

відновлення об’єктів інфраструктури, пов’язаних із водопостачанням, водовідведенням, виробництвом теплової енергії, теплопостачанням та електропостачанням;

відновлення пошкоджених об’єктів житлового призначення.

Також, виключено положення про нове житлове будівництво.

Постанова змінює пункт 4 Порядку, який визначає механізм реалізації проєктів, і виключає положення, що дозволяли фінансувати нове будівництво житлових об’єктів для осіб, які втратили житло через війну, а також розроблення та експертизу проєктної документації для такого будівництва. Раніше ці можливості передбачалися у межах напряму щодо будівництва житла для ВПО та постраждалих від воєнних дій.

Таким чином нова редакція зосереджує використання коштів на компенсаціях та відновленні, а не на новому будівництві.

Крім того, змінено механізм подання проєктів. Постанова уточнює пункт 5 Порядку щодо механізму подання проєктів. Якщо раніше звернення щодо фінансування формувалися здебільшого на основі регіональних пропозицій, то тепер передбачено, що пропозиції центральних органів виконавчої влади формуються з публічних інвестиційних проєктів, включених до галузевих (секторальних) портфелів держави, а пропозиції обласних і Київської міської державних адміністрацій формуються за пропозиціями органів місцевого самоврядування.

Такі проєкти мають бути включені до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави або регіону. Крім того, зміни внесено до пункту 7 Порядку щодо перерозподілу коштів: якщо раніше він здійснювався за зверненням заявників, то тепер передбачено, що перерозподіл відбувається відповідно до пункту 5 Порядку, тобто в межах системи публічних інвестиційних проєктів.

Тепер для виділення коштів фонду пропозиції центральних та обласних органів влади формуються на основі публічних інвестиційних проєктів, включених до єдиного та галузевого (секторального) портфеля публічних інвестицій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.