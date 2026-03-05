Іран дроном атакував аеропорт в Азербайджані, відео

В Азербайджані на території аеропорту Нахічевані впав іранський безпілотник.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 5 березня, іранський безпілотник впав на території азербайджанського аеропорту Нахічевані. Про це повідомило азербайджанське агентство АПА.

Зазначається, що дрон упав на один із терміналів аеропорту, ще кілька дронів — в інших місцях.

«Ще один дрон упав біля школи в місті Нахічевань», — пише видання.

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану відреагували на інцидент.

«Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, унаслідок яких було пошкоджено будівлю аеропорту та постраждали двоє мирних жителів.

Цей напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та сприяє посиленню напруженості в регіоні.

Ми вимагаємо, щоб Ісламська Республіка Іран у найкоротші строки прояснила вищезазначене питання, надала роз’яснення та вжила необхідних і термінових заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому.

Азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь», — йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.