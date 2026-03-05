  1. В Україні

Зарплати вчителів можуть відв’язати від «мінімалки»: що пропонують у МОН

10:54, 5 березня 2026
В Україні пропонують більше не прив’язувати зарплати вчителів до розміру мінімальної заробітної плати.
В Україні розглядають можливість відокремити рівень оплати праці вчителів від розміру мінімальної заробітної плати. Наразі така прив’язка фактично застосовується лише у сфері освіти. Про це повідомила заступниця міністра Дарія Марчак під час засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

За її словами, у країнах Європейського Союзу підхід до визначення мінімальної зарплати відрізняється від українського. Там її розмір, як правило, визначають, орієнтуючись на середню заробітну плату.

Марчак зазначила, що якби в Україні застосовувався такий принцип розрахунку, то мінімальна зарплата була б значно більшою.

Вона також пояснила, що мінімальна заробітна плата повинна виконувати передусім соціальну функцію — бути межею, нижче якої працівник не може отримувати дохід. Коли ж її використовують як базовий показник для різних розрахунків, вона втрачає своє головне призначення — захист людини від базового рівня бідності.

Міністерство економіки пропонує у проєкті нового Трудового кодексу відокремити систему оплати праці вчителів від прив’язки до мінімальної заробітної плати.

За словами заступниці міністра Дарії Марчак, у документі наразі передбачено компромісний варіант, який ще може бути доопрацьований до другого читання. У міністерстві вважають, що зарплати працівників освіти не повинні розраховуватися на основі мінімальної зарплати.

Планується прив'язати зарплату освітян до базової (орудної) величини – відповідник мінімальної зарплати для фінансово-розрахункових цілей, розмір якої визначатимуть у Держбюджеті. Цю категорію пропонують запровадити у законопроєктах про реформу прожиткового мінімуму.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада просуває черговий проєкт Трудового кодексу — законопроєкт №14386, ініційований Кабінет Міністрів України. Порівняно з чинним трудовим законодавством, документ також передбачає додаткове врегулювання низки питань, зокрема посилення відповідальності роботодавця за порушення трудового законодавства.

Також повідомлялося, що проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника. 

Верховна Рада України законопроект зарплата МОН України кодекс школа трудові відносини

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Функціональний імунітет не захищає від відповідальності за воєнні злочини: ККС підтвердив вирок депутату РФ

ККС відмовив у відкритті провадження за скаргою захисту депутата РФ, засудженого в Україні за посягання на територіальну цілісність держави.

Вища рада правосуддя внесе подання Президенту про призначення трьох суддів до апеляційних судів

ВРП рекомендує призначити трьох суддів до апеляційних судів Запорізької та Чернігівської областей.

Убив ключем матір і сина: що вирішив Верховний Суд у справі, яка шокувала Донеччину

Касаційна інстанція оцінила доводи засудженого та перевірила законність довічного покарання за подвійне вбивство.

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

У зв’язку з поданням заяв про відставку ВРП вирішила звільнити двох суддів.

Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

