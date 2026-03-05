  1. В Україні

Меморіал із прапорцями на Майдані у Києві можуть трансформувати після війни

11:12, 5 березня 2026
Також очікується, що оновлений варіант Стіни пам'яті біля Михайлівського монастиря представлять до жовтня 2026 року — до Дня захисників і захисниць України.
Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров заявив, що Стіна пам’яті біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві може отримати державний статус.

За словами Алфьорова, нині триває робота над оновленням меморіалу біля Михайлівського монастиря, який виник як громадська ініціатива вшанування загиблих захисників України.

В Інституті національної пам’яті планують перетворити його зі стихійного народного місця пам’яті на державний меморіал.

Очікується, що оновлений варіант Стіни пам’яті представлять до жовтня 2026 року — до Дня захисників і захисниць України.

Водночас питання меморіалізації на Майдані Незалежності залишається складним. Наразі держава не може створити повноцінний меморіал через триваючу війну.

Алфьоров зазначив, що нинішній меморіал із прапорцями, які встановлюють родини загиблих, є «живим», однак потребує упорядкування. Серед проблем — вплив погодних умов та конфлікти щодо розміщення фотографій і символів.

Голова Інституту нацпам’яті припускає, що нинішній меморіал із прапорцями на Майдані з часом можуть перенести або трансформувати, а на його місці створити більш стабільну символічну композицію.

Водночас прапорці, встановлені родинами загиблих, планують зберегти як важливе джерело історичної пам’яті.

«На моє глибоке переконання, після завершення війни необхідно створити якусь символічну групу, невеликий комплекс, який нагадуватиме про те, чим було це місце і що воно значило для українців, які приїжджали і ставили пропорці на честь своїх загиблих дітей, чоловіків, братів. Але сам цей меморіал треба змістити, щоб на місці прапорців було щось стабільніше та символічніше, що відповідало б всьому настрою цього місця, а також дозволити державі доглядати за цим місцем, щоб воно було впорядкованим», - сказав він в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Алфьоров також зазначив, що після завершення війни держава буде системно впорядковувати різні форми стихійної меморіалізації. Відтак, за його словами, після перемоги меморіальні місця будуть створювати методами, запропонованими державою.

Київ війна

