Справа про смерть вагітної через заборону абортів: у Польщі винесли вирок у резонансній справі

12:06, 5 березня 2026
У Польщі трьох лікарів засудили до ув’язнення у справі про смерть вагітної жінки.
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Суд у Польщі засудив трьох лікарів до тюремних строків у справі про смерть вагітної жінки у 2021 році. Випадок викликав масштабні протести та нову хвилю критики суворого законодавства країни щодо абортів, повідомляє Euractiv.

Вирок суду

Жінка на імʼя Ізабела померла від сепсису на 22-му тижні вагітності.

Регіональний суд у Катовицях визнав лікарів винними та призначив такі покарання:

  • одному лікарю — 18 місяців позбавлення волі та заборону медичної практики на шість років;
  • другому — 15 місяців ув’язнення і заборону працювати лікарем шість років;
  • третьому — один рік ув’язнення та чотирирічну заборону на медичну практику.

Адвокатка родини загиблої заявила після засідання, що це «справедливе покарання» і назвала дії медиків проявом грубої недбалості.

30-річна Ізабела перебувала у лікарні міста Пщина на півдні Польщі після відходження навколоплідних вод. Відомо, що плід мав серйозні вади розвитку.

За словами родини, лікарі відкладали переривання вагітності, очікуючи природної смерті плода через можливі юридичні наслідки. Менш ніж за добу жінка померла від септичного шоку.

У жінки залишилася донька від попередньої вагітності.

Польща має одне з найсуворіших законодавств щодо абортів у Європі. Переривання вагітності дозволене лише у двох випадках:

  • якщо вагітність настала внаслідок злочину (зґвалтування або інцесту);
  • якщо існує загроза життю або здоров’ю матері.

Ситуація загострилася після рішення Конституційний трибунал Польщі у 2020 році, який визнав незаконним аборт через тяжкі вади плода. До цього рішення 98% легальних абортів у країні проводилися саме з цієї причини.

Нові обмеження спричинили хвилю протестів по всій країні, які стали найбільшими масовими демонстраціями в Польщі з часів антикомуністичного руху 1989 року.

Після смерті Ізабели по всій країні знову спалахнули протести, цього разу під гаслом «Жодної більше».

Окрім звинувачень проти лікарів, Національний фонд здоров’я Польщі (NFZ) виявив численні порушення в наданні допомоги Ізабелі та оштрафував лікарню приблизно на €151 500 (650 000 польських злотих).

Омбудсмен з прав пацієнтів також підтвердив порушення прав жінки та рекомендував запровадити нові медичні протоколи для випадків септичного шоку.

Правляча центристська коаліція Польщі перед виборами 2023 року обіцяла пом’якшити жорсткі норми законодавства про аборти. Однак через політичні розбіжності ці зміни поки не ухвалені.

Крім того, будь-яка спроба лібералізації законів може зіткнутися з вето президента.

Адвокати лікарів уже заявили, що оскаржуватимуть вирок у Верховному суді Польщі.

